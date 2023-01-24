Как приготовить хрустящие вафельные трубочки на сковороде

Вафельные трубочки со сгущенкой — классика, которая никогда не потеряет свою актуальность.

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Вафельные трубочки со сгущенкой — это такой десерт, который любят все без исключения. Многих хозяек останавливает приготовление трубочек, так как у них нет вафельницы. Однако можно обойтись и без нее, используя сковороду с толстым дном.

Ингредиенты:

молоко – 100 мл;

мука — 200 г;

сливочное масло – 100 г;

яйца — 3 шт.;

сахар — 150 г;

ванильный сахар – 1 ч.л.;

соль.

Для начинки:

вареная сгущенка — 1 банка;

сливочное масло – 50 г;

измельченные орехи.

Способ приготовления:

Просейте муку, чтобы она стала более воздушной. Затем в миску вбейте яйца, добавьте сахар и взбейте миксером. Сливочное масло растопите и введите в яичную массу вместе с молоком. Щепотку соли и ванильный сахар также добавьте в массу. В последнюю очередь добавляем муку.

Теперь переходим к выпеканию вафель. Лучше всего взять для выпечки сковороду с толстым дном. Ничем смазывать не нужно. Порция на одну вафлю примерно 2 столовых ложки теста. Распределите по сковороде и выпекайте. Толстыми их не делайте, потому что не будут хрустящими. Жарьте до румяного цвета с двух сторон. Горячую вафлю сразу же сверните в трубочку.

Для начинки сгущенку сбейте вместе с маслом. Наполните трубочки и опустите края в измельченные орехи. Готово, можете подавать к столу!

Напомним, рецепт десерта "Мандариновый рай" без выпечки.