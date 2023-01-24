Їжа
Як приготувати хрусткі вафельні трубочки на сковороді
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Вафельні трубочки зі згущеним молоком — класика, яка ніколи не втратить своєї актуальності.
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Вафельні трубочки зі згущеним молоком — це такий десерт, який люблять усі без винятку. Багатьох господинь зупиняє приготування трубочок, оскільки вони не мають вафельниці. Однак можна обійтися без неї, використовуючи сковороду з товстим дном.
Складові:
- молоко — 100 мл;
- борошно — 200 гр;
- вершкове масло — 100 гр;
- яйця — 3 шт.;
- цукор — 150 гр;
- ванільний цукор — 1 ч.л.;
- сіль.
Для начинки:
- варене згущене молоко — 1 банка;
- вершкове масло — 50 гр;
- подрібнені горіхи.
Спосіб приготування:
- Просійте борошно, щоб воно стало повітрянішим. Потім у миску вбийте яйця, додайте цукор і збийте міксером. Вершкове масло розтопіть і введіть у яєчну масу разом із молоком. Дрібку солі та ванільний цукор також додайте в масу. В останню чергу додаємо борошно.
- Тепер переходимо до випікання вафель. Найкраще взяти для випікання сковороду з товстим дном. Нічим змащувати не треба. Порція на одну вафлю — приблизно 2 столові ложки тіста. Розподіліть по сковороді й випікайте. Товстими їх не робіть, бо не будуть хрусткими. Смажте до рум'яного кольору з двох сторін. Гарячу вафлю відразу ж зверніть у трубочку.
- Для начинки згущене молоко збийте разом із маслом. Наповніть трубочки й опустіть краї в подрібнені горіхи. Готово можете подавати до столу!