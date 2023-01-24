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Як приготувати хрусткі вафельні трубочки на сковороді

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Фото: Getty Images | Вафельні трубочки

Вафельні трубочки зі згущеним молоком — класика, яка ніколи не втратить своєї актуальності.

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Вафельні трубочки зі згущеним молоком — це такий десерт, який люблять усі без винятку. Багатьох господинь зупиняє приготування трубочок, оскільки вони не мають вафельниці. Однак можна обійтися без неї, використовуючи сковороду з товстим дном.

Складові:

  • молоко — 100 мл;
  • борошно — 200 гр;
  • вершкове масло — 100 гр;
  • яйця — 3 шт.;
  • цукор — 150 гр;
  • ванільний цукор — 1 ч.л.;
  • сіль.

Для начинки:

  • варене згущене молоко — 1 банка;
  • вершкове масло — 50 гр;
  • подрібнені горіхи.

Спосіб приготування:

  • Просійте борошно, щоб воно стало повітрянішим. Потім у миску вбийте яйця, додайте цукор і збийте міксером. Вершкове масло розтопіть і введіть у яєчну масу разом із молоком. Дрібку солі та ванільний цукор також додайте в масу. В останню чергу додаємо борошно.
  • Тепер переходимо до випікання вафель. Найкраще взяти для випікання сковороду з товстим дном. Нічим змащувати не треба. Порція на одну вафлю — приблизно 2 столові ложки тіста. Розподіліть по сковороді й випікайте. Товстими їх не робіть, бо не будуть хрусткими. Смажте до рум'яного кольору з двох сторін. Гарячу вафлю відразу ж зверніть у трубочку.
  • Для начинки згущене молоко збийте разом із маслом. Наповніть трубочки й опустіть краї в подрібнені горіхи. Готово можете подавати до столу!

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