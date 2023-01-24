Простой рецепт шоколадного торта без яиц

Обычно в рецепты сладкой выпечки входит очень много ингредиентов, но этот торт готовится невообразимо просто.

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Шоколадные торты любят очень многие, но вот готовят их не все, ведь сладкая выпечка обычно кажется трудным делом. Этот торт приготовить очень просто. К тому же вы можете дополнять рецепт по своему усмотрению. И главное, он подходит даже вегетарианцам, ведь в нем нет яиц.

Шоколадный торт без яиц

Ингредиенты:

Для теста:

Мука – полтора стакана;

Сахар — 1 стакан;

Растительное масло – треть стакана;

Какао-порошок – треть стакана;

Ванильный экстракт – 1 ч. л.;

1 чайная ложка

Сода – 1 ч. л.;

Щепотка соли;

Стакан воды;

Уксус – 1 ч. л.

Для глазури:

Сахар – полстакана;

Растительное масло – 4 ст. л.;

Молоко – 2 ст. л.;

Какао-порошок – 2 ст. л.;

Ванильный экстракт – 2 ч. л.

Для начала разогрейте духовку до 177 градусов, так как ингредиенты смешиваются очень быстро, и надо быть готовым к тому, чтобы поставить торт печься. В емкость всыпьте муку, сахар, какао-порошок, соду и соль, ванильный экстракт, растительное масло и уксус. Перемешайте все венчиком, а потом влейте воду.

Если хотите, можете заменить воду кофе, тогда вкус получится более интересным.

Вылейте тесто в форму и выпекайте около получаса.

Когда торт будет готов, достаньте его из духовки и дайте остыть.

Теперь время готовить глазурь. В небольшой кастрюльке, или сотейнике смешайте сахар, растительное масло, молоко и какао-порошок. Постоянно помешивая, доведите глазурь до кипения. Варите на маленьком огне минуты две, потом огонь выключите и перемешивайте венчиком еще две минуты. В финале добавьте ванильный экстракт. Вылейте глазурь на торт и дайте ему остыть в течении часа. Если глазурь вы делать не захотите, у вас получится просто ароматный шоколадный кекс. К слову, рецепт вполне можно сделать вегетарианским, если заменить обычное молоко соевым.

Также вы можете приготовить классический торт "Панчо", который был придуман в начале 2000-х и до сих остается популярным десертом.