Простий рецепт шоколадного торта без яєць

Зазвичай до рецептів солодкої випічки входить дуже багато інгредієнтів, але цей торт готується неймовірно просто.

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Шоколадні торти люблять дуже багато, але готують їх не всі, адже солодка випічка зазвичай здається складною справою. Цей торт дуже просто приготувати. До того ж ви можете доповнювати рецепт на свій розсуд. І головне, він підходить навіть вегетаріанцям, адже у ньому немає яєць.

Шоколадний торт без яєць

Складові:

Для тіста:

Борошно — півтори склянки;

Цукор — 1 склянка;

Рослинна олія — третина склянки;

Какао-порошок — третина склянки;

Ванільний екстракт — 1 ч. л.;

1 чайна ложка

Сода — 1 ч. л.;

Дрібка солі;

Склянка води;

Оцет — 1 ч. л.

Для глазурі:

Цукор — пів склянки;

Рослинна олія — 4 ст. л.;

Молоко — 2 ст. л.;

Какао-порошок — 2 ст. л.;

Ванільний екстракт — 2 ч. л.

Для початку розігрійте духовку до 177 градусів, бо інгредієнти змішуються дуже швидко, і треба бути готовим до того, щоб поставити торт відпочити. У місткість всипте борошно, цукор, какао-порошок, соду і сіль, ванільний екстракт, олію та оцет. Перемішайте все віночком, а потім влийте воду.

Якщо хочете, можете замінити воду кави, тоді смак вийде цікавішим.

Вилийте тісто у форму і випікайте близько пів години.

Коли торт буде готовий, дістаньте його з духовки та дайте охолонути.

Тепер час готувати глазур. У невеликій каструльці, або сотейнику змішайте цукор, олію, молоко і какао-порошок. Постійно помішуючи, доведіть до кипіння глазур. Варіть на маленькому вогні хвилини зо дві, потім вогонь вимкніть і перемішуйте віночком ще дві хвилини. У фіналі додайте ванільний екстракт. Вилийте глазур на торт і дайте йому охолонути протягом години. Якщо глазур ви робити не захочете, у вас вийде ароматний шоколадний кекс. До речі, рецепт можна зробити вегетаріанським, якщо замінити звичайне молоко соєвим.

Також ви можете приготувати класичний торт "Панчо", який вигаданий на початку 2000-х і досі залишається популярним десертом.