Торт "Монастырская изба". Подробный рецепт знаменитого десерта (видео)

Торт получается нежным, с ярким вкусом вишни и шоколада.

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Торт "Монастырская изба" хоть и требует времени на приготовление, однако результат оправдывает все старания, поскольку вкус десерта с вишней запоминается надолго, если не навсегда. Для тех, кто еще не пробовал своими руками сделать этот красивый торт или не решался взяться за него, предлагаем сделать это с помощью видеорецепта на канале "Так вкусно".

Торт "Монастырская изба":

Ингредиенты:

Мука – 300 гр;

Сахар – 1 ст. л;

Разрыхлитель – 1 ч. л;

Соль – 1/4 ч. л;

Сливочное масло – 180 гр;

Сметана –150 гр

Ягодная начинка:

Вишня – 700 гр;

Сахар – 120 гр;

Крахмал – 35 гр;

Вода – 60 мл.

Для крема:

Сливки 20% – 350 мл;

Сахар – 90 гр;

Яичный желток – 5 шт;

Крахмал – 20 гр;

Ванильный экстракт – 1 ч. л;

Отвешенная сметана – 270 гр. Можно заменить маскарпоне или сливочным сыром.

Для украшения:

Темный шоколад;

Сахарная пудра;

Свежая ягода красного цвета (малина)

Зелень (розмарин).

Способ приготовления:

Сначала необходимо приготовить тесто на трубочки. Для этого в глубокую посуду просеять муку, смешанную с разрыхлителем, добавить ложку сахара и щепотку соли. Сливочное масло из холодильника порезать на кубики и добавить в муку, перетерев все руками в мелкую крошку.

В готовую мучно-масляную крошку ввести сметану и замесить тесто. Положить его в целлофановый пакет и отправить в холодильник на полчаса.

Тем временем готовится начинка. Свежемороженные ягоды без косточек сложить в кастрюлю, добавить сахар и поставить на средний огонь. В отдельной чашке развести крахмал с водой, и, когда вишня пустит сок и закипит, вылить его в кастрюлю, чтобы он свернул всю лишнюю жидкость. При этом массу нужно хорошо мешать, чтобы ягоды не пригорели. Еще пару минут проварить, чтобы вкус крахмала ушел, снять с огня и сразу пересыпать вишни в чистую посуду. Накрыть ее пленкой в контакт, чтобы крахмал не заветрился, и оставить остывать при комнатной температуре.

Следующий этап – приготовление крема. В кастрюлю с толстым дном влить сливки и поставить на огонь. Добавить сахар. В отдельной посуде смешать желтки, крахмал, ванильный экстракт. Затем горячие сливки влить в желтковую массу, постоянно размешивая. Затем все обратно поставить на огонь и активно помешивать, чтобы крем не пригорел. Как только масса начала густеть, снять ее с плиты и продолжить мешать. Затем перелить крем в глубокую миску и, чтобы не заветрился, накрыть его пленкой в контакт и отставить в сторону, чтобы остывал, как и вишня.

Тесто достать из холодильника, разделить на 15 ровных частей, раскатать на присыпанной мукой поверхности в тонкие блинчики. На каждый аккуратно выложить вишни, свернуть в трубочку и отправить на противень, застеленный пергаментной бумагой. Необходимо, чтобы трубочки находились на расстоянии друг от друга, поскольку в процессе выпечки они немного раздаются и могут слипнуться.

Отправить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут.

В остывший крем добавить отвешенную сметану и хорошо все перемешать.

Собирать торт лучше всего на разделочной доске, застеленной пищевой пленкой, чтобы трубочки не скользили и не разъехались в процессе сборки.

Для первого ряда выложить пять трубочек впритык друг к другу и сверху нанести ровным слоем крем. Второй ряд четыре трубочки, третий – две и четвертый – одна. Каждый ряд покрывается кремом, при этом особое внимание надо уделить пустотам между трубочками, чтобы туда попало достаточно крема.

Готовый торт со всех сторон полностью покрыть оставшимся кремом, разровнять его, накрыть пленкой и отправить в холодильник для пропитки на всю ночь.

Последний штрих – декор. Торт достать из холодильника, снять пленки снизу и с самого десерта, обрезать неровные края, покрыть его тертым шоколадом, сахарной пудрой, а верхушку украсить розмарином и ягодами.

Напомним, ранее Фокус писал, как приготовить торт "Эстерхази".