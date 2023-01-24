Торт "Монастирська хата". Детальний рецепт знаменитого десерта (відео)

Торт виходить ніжним, з яскравим смаком вишні та шоколаду.

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Торт "Монастирська хата" хоч і вимагає часу на приготування, проте результат виправдовує всі старання, оскільки смак десерту з вишнею запам'ятовується надовго, якщо не назавжди. Для тих, хто ще не пробував своїми руками зробити цей гарний торт або не наважувався взятися за нього, пропонуємо зробити це за допомогою відеорецепту на каналі "Так смачно".

Торт "Монастирська хата":

Складові:

Борошно — 300 г;

Цукор — 1 ст. л;

Розпушувач — 1 ч. л.;

Сіль — 1/4 ч. л.;

Вершкове масло — 180 г;

Сметана — 150 г.

Ягідна начинка:

Вишня — 700 г;

Цукор — 120 г;

Крохмаль — 35 г;

Вода — 60 мл.

Для крему:

Вершки 20% — 350 мл;

Цукор — 90 г;

Яєчний жовток — 5 шт.;

Крохмаль — 20 г;

Ванільний екстракт — 1 ч. л.;

Жирна сметана — 270 г Можна замінити маскарпоне або вершковим сиром.

Для прикраси:

Темний шоколад;

Цукрова пудра;

Свіжа ягода червоного кольору (малина);

Зелень (розмарин).

Спосіб приготування:

Спочатку потрібно приготувати тісто на трубочки. Для цього в глибокий посуд просіяти борошно, змішане з розпушувачем, додати ложку цукру і дрібку солі. Вершкове масло з холодильника порізати на кубики і додати в борошно, перетерши все руками в дрібну крихту.

У готову борошняно-олійну крихту ввести сметану і замісити тісто. Покласти в целофановий пакет і відправити в холодильник на пів години.

Тим часом готується начинка. Свіжоморожені ягоди без кісточок скласти в каструлю, додати цукор та поставити на середній вогонь. В окремій чашці розвести крохмаль із водою, і коли вишня пустить сік і закипить, вилити його в каструлю, щоб він звернув всю зайву рідину. Водночас масу потрібно добре заважати, щоб ягоди не пригоріли. Ще кілька хвилин проварити, щоб смак крохмалю пішов, зняти з вогню і відразу пересипати вишні в чистий посуд. Накрити плівкою в контакт, щоб крохмаль не звітрився, і залишити остигати при кімнатній температурі.

Наступний етап — приготування крему. У каструлю з товстим дном влити вершки та поставити на вогонь. Додати цукор. В окремому посуді змішати жовтки, крохмаль, ванільний екстракт. Потім гарячі вершки влити жовту масу, постійно розмішуючи. Потім все поставити на вогонь і активно помішувати, щоб крем не пригорів. Як тільки маса почала густіти, зняти її з плити і продовжити заважати. Потім перелити крем у глибоку миску і, щоб не звітрився, накрити його плівкою в контакт і відставити вбік, щоб остигав, як і вишня.

Тісто дістати з холодильника, розділити на 15 рівних частин, розкотити на поверхні, просіяній борошном, в тонкі млинці. На кожен акуратно викласти вишні, згорнути в трубочку і відправити на лист, застелений пергаментним папером. Необхідно, щоб трубочки знаходилися на відстані один від одного, оскільки в процесі випікання вони трохи лунають і можуть злипнутись.

Відправити в заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку на 20-25 хвилин.

У крем, що остигнув, додати відважену сметану і добре все перемішати.

Збирати торт найкраще на обробній дошці, застелену харчовою плівкою, щоб трубочки не ковзали і не роз'їхалися в процесі збирання.

Для першого ряду викласти п'ять трубочок впритул один до одного і зверху нанести рівним шаром крем. Другий ряд чотири трубочки, третій — дві та четвертий — одна. Кожен ряд покривається кремом, водночас особливу увагу треба приділити порожнечі між трубочками, щоб туди потрапило достатньо крему.

Готовий торт з усіх боків повністю покрити залишеним кремом, розрівняти його, накрити плівкою і відправити в холодильник для просочення на всю ніч.

Останній штрих — декор. Торт дістати з холодильника, зняти плівки знизу і з десерту, обрізати нерівні краї, покрити його тертим шоколадом, цукровою пудрою, а верхівку прикрасити розмарином і ягодами.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як приготувати торт "Естерхазі".