Красота на столе: рецепт слоеного салата "Астры"

Для салата понадобятся свежие помидоры и два вида болгарского перца.

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Сочетание куриного мяса и свежего помидора придают любому салату незабываемый вкус. Такой салат получается легким и свежим, поэтому будет уместен на любом столе: как в качестве праздничного блюда, так и в виде дополнения к обеду или ужину. Оригинальное оформление – еще один плюс этого блюда, рецепт которого предлагают авторы блога vkysnie.recept.

Салат "Астры"

Ингредиенты:

Куриная грудка – 1 шт;

Помидор свежий – 2 шт;

Чеснок – 2 зубчика;

Яйцо – 4 шт;

Болгарский перец – 2 шт;

Майонез – 4-5 ст. л;

Соль – щепотка;

Перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Куриную грудку отварить до готовности в подсоленной воде. Яйца сварить, остудить и почистить. Красный и желтый перец помыть просушить бумажным полотенцем, очистить от ножки и семян. Желтый перец порезать мелкими кубиками, красный – на длинные тонкие полоски.

Помидоры помыть, просушить, нарезать кубиками, вареные яйца натереть на крупной терке. Остывшую куриную грудку нарезать кубиками, чеснок пропустить через пресс.

Далее формируем салат. Лучше для этого взять разъемное кулинарное кольцо, так блюдо будет выглядеть аккуратнее и красивее.

На дно салатника первым слоем выложить куриное мясо, посолить, поперчить по вкусу, нанести майонезную сеточку.

Следующим слоем выложить помидоры. Как и мясо, их нужно немного подсолить и сверху покрыть майонезом.

Следующий слой – чеснок и желтый болгарский перец. При желании тоже можно смазать этот слой майонезом.

Последним слоем выложить яйца, украсить салат полосками красного пера, создав подобие астр, а середину которых положить кусочки желтого перца. Стебли можно сделать из петрушки.

Напомним, ранее Фокус писал, как приготовить салат "Подсолнух".