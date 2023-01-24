Краса на столі: рецепт листкового салату "Айстри"

Для салату знадобляться свіжі помідори та два види болгарського перцю.

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Поєднання курячого м'яса та свіжого помідора надають будь-якому салату незабутнього смаку. Такий салат виходить легким і свіжим, тому буде доречний на будь-якому столі: як святкова страва, так і у вигляді доповнення до обіду або вечері. Оригінальне оформлення — ще один плюс цієї страви, рецепт якої пропонують автори блогу vkysnie.recept.

Салат "Айстри"

Інгредієнти:

куряча грудка — 1 шт.;

помідор свіжий — 2 шт.;

часник — 2 зубчики;

яйце — 4 шт.;

болгарський перець — 2 шт.;

майонез — 4-5 ст. л;

сіль — дрібка;

перець — до смаку.

Спосіб приготування:

Курячу грудку відварити до готовності в підсоленій воді. Яйця зварити, остудити та почистити. Червоний і жовтий перець помити просушити паперовим рушником, очистити від ніжки та насіння. Жовтий перець порізати дрібними кубиками, червоний — на довгі тонкі смужки.

Помідори промити, просушити, нарізати кубиками, варені яйця натерти на великій тертці. Остиглу курячу грудку нарізати кубиками, часник пропустити через прес.

Далі формуємо салат. Краще для цього взяти роз'ємне кулінарне кільце, так страва виглядатиме акуратніше та красивіше.

На дно салатника першим шаром викласти куряче м'ясо, посолити, поперчити за смаком, нанести майонезну сіточку.

Наступним шаром викласти помідори. Як і м'ясо, їх потрібно трохи підсолити та зверху покрити майонезом.

Наступний шар — часник і жовтий болгарський перець. За бажання також можна змастити цей шар майонезом.

Останнім шаром викласти яйця, прикрасити салат смужками червоного пера, створивши подібність до айстр, а середину яких покласти шматочки жовтого перцю. Стебла можна зробити з петрушки.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як приготувати салат "Соняшник".