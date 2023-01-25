Торт вкуснее, чем "Прага". Рецепт оригинального десерта
Шоколадный торт с кремом из белого шоколада – всегда к месту.
Шоколадный торт с нежным кремом, который готовится с использованием белого шоколада – идеален к чаю и на праздники. И он удобен тем, что корж выпекается сразу один, который потом режется по количеству слоев в торте.
Шоколадный торт с белым шоколадом
Ингредиенты:
Для теста:
Четыре яйца;
Сахар — 80 гр;
Мед — 40 гр;
Мука — 120 гр;
Какао-порошок — 30 гр;
Горячее молоко — 80 мл;
Разрыхлитель — 1 ч. л.;
Корица — 1 ч. л.;
Щепотка куркумы, соль.
Для крема:
Молоко — 500 мл;
Кукурузный крахмал — 1 ст. л.;
Белый шоколад — 150 гр;
Масло сливочное — 150 гр;
Ванилин.
Взбиваем миксером яйца с сахаром и щепоткой соли. Завариваем какао горячим молоком и добавляем мед. Лучше брать жидкий мед. Добавляем муку, корицу, чуть куркумы и разрыхлитель. Смешиваем со взбитыми яйцами. Выливаем тесто на противень, застеленный пергаментом и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем 15 минут. А потмо оставляем остывать.
А пока готовим крем. Насыпаем в сотейник кукурузный крахмал и наливаем молоко. Смешиваем венчиком и ставим на огонь. Доводим до кипения постоянно помешивая и сразу снимаем с огня. И пока крем еще горячий, сразу добавьте в него белый шоколад и перемешиваем. Сливочное масло и крем должны быть одной комнатной температуры, чтобы хорошо смешаться. Когда температура сравнялась, смешиваем миксером в однородную массу. Ставим крем в холодильник.
Когда бисквит остынет, можно собирать торт. Так как корж у нас получился квадратной формы, то удобней всего будет собрать квадратный тортик из четырех коржей минимум. А края можно раскрошить и украсить крошками торт сверху.
Также вы можете приготовить вкусный шоколадный торт без яиц. Его также можно сделать веганским, если использовать соевое молоко вместо обычного.