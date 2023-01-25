Торт вкуснее, чем "Прага". Рецепт оригинального десерта

Шоколадный торт с кремом из белого шоколада – всегда к месту.

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Шоколадный торт с нежным кремом, который готовится с использованием белого шоколада – идеален к чаю и на праздники. И он удобен тем, что корж выпекается сразу один, который потом режется по количеству слоев в торте.

Шоколадный торт с белым шоколадом

Ингредиенты:

Для теста:

Четыре яйца;

Сахар — 80 гр;

Мед — 40 гр;

Мука — 120 гр;

Какао-порошок — 30 гр;

Горячее молоко — 80 мл;

Разрыхлитель — 1 ч. л.;

Корица — 1 ч. л.;

Щепотка куркумы, соль.

Для крема:

Молоко — 500 мл;

Кукурузный крахмал — 1 ст. л.;

Белый шоколад — 150 гр;

Масло сливочное — 150 гр;

Ванилин.

Взбиваем миксером яйца с сахаром и щепоткой соли. Завариваем какао горячим молоком и добавляем мед. Лучше брать жидкий мед. Добавляем муку, корицу, чуть куркумы и разрыхлитель. Смешиваем со взбитыми яйцами. Выливаем тесто на противень, застеленный пергаментом и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем 15 минут. А потмо оставляем остывать.

А пока готовим крем. Насыпаем в сотейник кукурузный крахмал и наливаем молоко. Смешиваем венчиком и ставим на огонь. Доводим до кипения постоянно помешивая и сразу снимаем с огня. И пока крем еще горячий, сразу добавьте в него белый шоколад и перемешиваем. Сливочное масло и крем должны быть одной комнатной температуры, чтобы хорошо смешаться. Когда температура сравнялась, смешиваем миксером в однородную массу. Ставим крем в холодильник.

Когда бисквит остынет, можно собирать торт. Так как корж у нас получился квадратной формы, то удобней всего будет собрать квадратный тортик из четырех коржей минимум. А края можно раскрошить и украсить крошками торт сверху.

Также вы можете приготовить вкусный шоколадный торт без яиц. Его также можно сделать веганским, если использовать соевое молоко вместо обычного.