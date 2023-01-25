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Торт смачніший, ніж "Прага". Рецепт оригінального десерту

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Фото: Скріншот | Шоколадний торт

Шоколадний торт із кремом із білого шоколаду — завжди доречний.

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Шоколадний торт із ніжним кремом, який готується з використанням білого шоколаду — ідеальний до чаю та на свята. І він зручний тим, що корж випікається одразу один, який потім ріжеться за кількістю шарів у торті.

Шоколадний торт з білим шоколадом

Складові:

Для тіста:

  • чотири яйця;
  • цукор — 80 г;
  • мед — 40 г;
  • борошно — 120 г;
  • какао-порошок — 30 г;
  • гаряче молоко — 80 мл;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • кориця — 1 ч. л.;
  • дрібка куркуми, сіль.

Для крему:

  • молоко — 500 мл;
  • кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.;
  • білий шоколад — 150 г;
  • масло вершкове — 150 г;
  • ванілін.

Збиваємо міксером яйця з цукром і дрібкою солі. Заварюємо какао гарячим молоком і додаємо мед. Краще брати рідкий мед. Додаємо борошно, корицю, трохи куркуми та розпушувач. Змішуємо зі збитими яйцями. Виливаємо тісто на деко, застелене пергаментом і відправляємо в духовку, розігріту до 180 градусів. Випікаємо 15 хвилин. А потім залишаємо охолоджуватися.

А поки що готуємо крем. Насипаємо в сотейник кукурудзяний крохмаль і наливаємо молоко. Змішуємо вінчиком і ставимо на вогонь. Доводимо до кипіння постійно помішуючи й одразу знімаємо з вогню. І поки крем ще гарячий, одразу додайте до нього білий шоколад і перемішуємо. Вершкове масло та крем повинні бути однієї кімнатної температури, щоб добре змішатись. Коли температура зрівнялася, змішуємо міксером однорідну масу. Ставимо крем у холодильник.

Коли бісквіт охолоне, можна збирати торт. Оскільки корж у нас вийшов квадратної форми, то найзручніше буде зібрати квадратний тортик із чотирьох коржів мінімум. А краї можна розкришити та прикрасити крихтами торт зверху.

Також можна приготувати смачний шоколадний торт без яєць. Його також можна зробити веганським, якщо використати соєве молоко замість звичайного.