Торт смачніший, ніж "Прага". Рецепт оригінального десерту
Шоколадний торт із кремом із білого шоколаду — завжди доречний.
Шоколадний торт із ніжним кремом, який готується з використанням білого шоколаду — ідеальний до чаю та на свята. І він зручний тим, що корж випікається одразу один, який потім ріжеться за кількістю шарів у торті.
Шоколадний торт з білим шоколадом
Складові:
Для тіста:
- чотири яйця;
- цукор — 80 г;
- мед — 40 г;
- борошно — 120 г;
- какао-порошок — 30 г;
- гаряче молоко — 80 мл;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- кориця — 1 ч. л.;
- дрібка куркуми, сіль.
Для крему:
- молоко — 500 мл;
- кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.;
- білий шоколад — 150 г;
- масло вершкове — 150 г;
- ванілін.
Збиваємо міксером яйця з цукром і дрібкою солі. Заварюємо какао гарячим молоком і додаємо мед. Краще брати рідкий мед. Додаємо борошно, корицю, трохи куркуми та розпушувач. Змішуємо зі збитими яйцями. Виливаємо тісто на деко, застелене пергаментом і відправляємо в духовку, розігріту до 180 градусів. Випікаємо 15 хвилин. А потім залишаємо охолоджуватися.
А поки що готуємо крем. Насипаємо в сотейник кукурудзяний крохмаль і наливаємо молоко. Змішуємо вінчиком і ставимо на вогонь. Доводимо до кипіння постійно помішуючи й одразу знімаємо з вогню. І поки крем ще гарячий, одразу додайте до нього білий шоколад і перемішуємо. Вершкове масло та крем повинні бути однієї кімнатної температури, щоб добре змішатись. Коли температура зрівнялася, змішуємо міксером однорідну масу. Ставимо крем у холодильник.
Коли бісквіт охолоне, можна збирати торт. Оскільки корж у нас вийшов квадратної форми, то найзручніше буде зібрати квадратний тортик із чотирьох коржів мінімум. А краї можна розкришити та прикрасити крихтами торт зверху.
Також можна приготувати смачний шоколадний торт без яєць. Його також можна зробити веганським, якщо використати соєве молоко замість звичайного.