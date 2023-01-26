Американская классика. Рецепт торта "Колибри" с фруктами и корицей

Этот рецепт считается народным, и готовили его, пожалуй, все известные в мире повара.

Related video

Торт "Колибри" – это классический американский десерт, который, по легенде, придумали в 1960-е годы на Ямайке.

"Колибри"(в оригинале Hummingbird cake) отличается от всех других тортов тем, что в нем используется растительное, чаще всего оливковое масло, и в нем очень много фруктов. Назвали его так, так как якобы сладкий десерт привлекал этих маленьких птичек.

В 1968 году ямайский совет по туризму стал рассылать в США пресс-комплекты, в которых имелся рецепт торта "Колибри". Так что торт быстро стал популярен.

Этот торт готовили все известные повара, и Джейми Оливер в том числе. В рецепте указаны орехи пекан, которые в США используются повсеместно. Их можно заменить грецкими орехами.

Торт "Колибри"

Ингредиенты:

Оливковое масло — 180 мл;

Мука – 390 гр;

Молотая корица – 1 ч. л.;

Сахар – 400 гр;

Сода – 1 ч. л.;

Два очень спелых банана;

Банка консервированных ананасов – 250 гр;

Три яйца;

Одна чайная ложка ванильного экстракта;

Орехи пекан — 50 гр;

Для крема:

Сахарная пудра — 400 гр;

Сливочное масло — 150 гр;

Сливочный сыр – 200 гр;

Два лайма.

В большой миске смешиваем сухие ингредиенты: муку, сахар, соду и корицу.

В другой миске разминаем бананы. Они должны быть спелыми и мягкими. Ананасы мелко режем, добавляем мелко нарубленные орехи. К фруктам и орехам добавляем три яйца, растительное масло и ванильный экстракт и тщательно перемешиваем.

Смешиваем с сухими ингредиентами. Можно перемешать ингредиенты миксером, а можно просто силиконовой лопаткой. Получается и так и так. Разливайте тесто в разъемные формы и выпекайте в духовке, разогретой до 180 градусов. Из этого количества ингредиентов получится четыре коржа, если форма размером 16 см.

Коржи будут печься по 30 минут каждый, но проверяйте готовность деревянной шпажкой.

Готовые коржи откладывайте остужаться и выпекайте сразу следующий. Форму можно остудить в холодной воде.

Крем приготовить очень просто. Для этого возьмите 150 грамм отстоявшегося при комнатной температуре сливочного масла, нарежьте его на небольшие кусочки и смешайте миксером со сливочным сыром и сахарной пудрой, натрите цедру двух лаймов и выдавите сок. Перемажте остывшие коржи кремом и сверху украсьте кусочками ананаса.

Также вы можете приготовить вкуснейший торт "Панчо", в котором также используются консервированные ананасы. Это тоже классика, придуманная в 2000-х.