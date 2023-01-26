Американська класика. Рецепт торта "Колібрі" з фруктами та корицею
Цей рецепт вважається народним, і готували його, мабуть, усі відомі у світі кухарі.
Торт "Колібрі" – це класичний американський десерт, який, за легендою, вигадали у 1960-ті роки на Ямайці.
"Колібрі" (в оригіналі Hummingbird cake) відрізняється від усіх інших тортів тим, що в ньому використовується рослинна, найчастіше оливкова олія, і в ньому дуже багато фруктів. Назвали його так, бо нібито солодкий десерт приваблював цих маленьких пташок.
У 1968 році ямайська рада з туризму стала розсилати в США прескомплекти, в яких був рецепт торта "Колібрі". Тож торт швидко став популярним.
Цей торт готували всі відомі кухарі, і Джеймі Олівер зокрема. У рецепті вказані горіхи пекан, які у США використовуються повсюдно. Їх можна замінити волоськими горіхами.
Торт "Колібрі"
Складові:
- Оливкова олія — 180 мл;
- Борошно — 390 г;
- Мелена кориця — 1 ч. л.;
- Цукор — 400 г;
- Сода — 1 ч. л.;
- Два дуже стиглі банани;
- Банка консервованих ананасів – 250 г;
- Три яйця;
- Одна чайна ложка ванільного екстракту;
- Горіхи пекан – 50 г;
Для крему:
- Цукрова пудра – 400 г;
- Вершкове масло — 150 г;
- Вершковий сир – 200 г;
- Два лайма.
У великій мисці змішуємо сухі інгредієнти: борошно, цукор, соду та корицю.
В іншій мисці розминаємо банани. Вони мають бути стиглими та м'якими. Ананаси дрібно ріжемо, додаємо дрібно нарубані горіхи. До фруктів і горіхів додаємо три яйця, олію та ванільний екстракт і ретельно перемішуємо.
Змішуємо із сухими інгредієнтами. Можна змішати інгредієнти міксером, а можна просто силіконовою лопаткою. Виходить і так і так. Розливайте тісто в роз'ємні форми і випікайте у духовці, розігрітій до 180 градусів. З цієї кількості інгредієнтів вийде чотири коржі, якщо форма розміром 16 см.
Коржі будуть дбати по 30 хвилин кожен, але перевіряйте готовність дерев'яною шпажкою.
Готові коржі відкладайте остуджуватись і випікайте відразу наступний. Форму можна остудити у холодній воді.
Крем приготувати дуже легко. Для цього візьміть 150 грам вершкового масла, що відстояло при кімнатній температурі, наріжте його на невеликі шматочки і змішайте міксером з вершковим сиром і цукровою пудрою, натріть цедру двох лаймів і видавіть сік. Перемажте коржі кремом, що остигли, і зверху прикрасьте шматочками ананаса.
Також ви можете приготувати смачний торт "Панчо", в якому використовуються консервовані ананаси. Це теж класика, вигадана у 2000-х.