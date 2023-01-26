Американська класика. Рецепт торта "Колібрі" з фруктами та корицею

Цей рецепт вважається народним, і готували його, мабуть, усі відомі у світі кухарі.

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Торт "Колібрі" – це класичний американський десерт, який, за легендою, вигадали у 1960-ті роки на Ямайці.

"Колібрі" (в оригіналі Hummingbird cake) відрізняється від усіх інших тортів тим, що в ньому використовується рослинна, найчастіше оливкова олія, і в ньому дуже багато фруктів. Назвали його так, бо нібито солодкий десерт приваблював цих маленьких пташок.

У 1968 році ямайська рада з туризму стала розсилати в США прескомплекти, в яких був рецепт торта "Колібрі". Тож торт швидко став популярним.

Цей торт готували всі відомі кухарі, і Джеймі Олівер зокрема. У рецепті вказані горіхи пекан, які у США використовуються повсюдно. Їх можна замінити волоськими горіхами.

Торт "Колібрі"

Складові:

Оливкова олія — 180 мл;

Борошно — 390 г;

Мелена кориця — 1 ч. л.;

Цукор — 400 г;

Сода — 1 ч. л.;

Два дуже стиглі банани;

Банка консервованих ананасів – 250 г;

Три яйця;

Одна чайна ложка ванільного екстракту;

Горіхи пекан – 50 г;

Для крему:

Цукрова пудра – 400 г;

Вершкове масло — 150 г;

Вершковий сир – 200 г;

Два лайма.

У великій мисці змішуємо сухі інгредієнти: борошно, цукор, соду та корицю.

В іншій мисці розминаємо банани. Вони мають бути стиглими та м'якими. Ананаси дрібно ріжемо, додаємо дрібно нарубані горіхи. До фруктів і горіхів додаємо три яйця, олію та ванільний екстракт і ретельно перемішуємо.

Змішуємо із сухими інгредієнтами. Можна змішати інгредієнти міксером, а можна просто силіконовою лопаткою. Виходить і так і так. Розливайте тісто в роз'ємні форми і випікайте у духовці, розігрітій до 180 градусів. З цієї кількості інгредієнтів вийде чотири коржі, якщо форма розміром 16 см.

Коржі будуть дбати по 30 хвилин кожен, але перевіряйте готовність дерев'яною шпажкою.

Готові коржі відкладайте остуджуватись і випікайте відразу наступний. Форму можна остудити у холодній воді.

Крем приготувати дуже легко. Для цього візьміть 150 грам вершкового масла, що відстояло при кімнатній температурі, наріжте його на невеликі шматочки і змішайте міксером з вершковим сиром і цукровою пудрою, натріть цедру двох лаймів і видавіть сік. Перемажте коржі кремом, що остигли, і зверху прикрасьте шматочками ананаса.

Також ви можете приготувати смачний торт "Панчо", в якому використовуються консервовані ананаси. Це теж класика, вигадана у 2000-х.