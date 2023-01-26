Идеальны к завтраку. Рецепт шоколадных блинчиков на молоке

Тонкие блинчики – это очень вкусно, а если приготовить их с шоколадом, то они станут еще вкуснее.

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Тонкие шоколадные блинчики идеально подходят на завтрак и могут стать идеальным десертом. Словом, вам понадобится хороший черный шоколад, или порошок какао и вы сможете приготовить отличное блюдо.

Шоколадные блинчики

Ингредиенты:

Молоко – 600 мл;

Мука – 200 гр;

Темный шоколад – 100 гр;

Три яйца;

Сливочное масло – 1 ст. л.;

Сахар – 1 ст. л.;

Щепотка соли.

Для начала надо приготовить основу, а для этого потребуется растворить шоколад. Поставьте сотейник на небольшой огонь. Поломайте шоколад кусочками, залейте 250 мл молока и медленно нагревайте, помешивая венчиком, пока шоколад полностью не раствориться. Используйте горький шоколад, или хороший порошок какао, они более ароматные.

В горячую шоколадную смесь положите кусочек сливочного масла и подождите, пока он не растает. Это тоже для усиления аромата.

В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и солью до пышности. Влейте в яичную смесь оставшееся молоко и перемешайте венчиком. Всыпьте муку и снова перемешайте.

Осторожно влейте немного остывшую молочно-шоколадную смесь. И снова тщательно перемешайте венчиком. Оставьте блинное тесто на полчаса.

Выпекайте блинчики на разогретой сковороде на растительном масле с обеих сторон. Выкладывайте на блюдо стопкой, перемазывая сливочным маслом.

Подавать можно с любым топингом, но лучше всего сюда подойдут взбитые сливки со свежими фруктами. Или творожный сыр с ягодами.

Также вы можете приготовить вкуснейший шоколадный торт без яиц.