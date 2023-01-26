Ідеальні до сніданку. Рецепт шоколадних млинців на молоці

Тонкі млинці — це дуже смачно, а якщо приготувати їх із шоколадом, то вони стануть ще смачнішими.

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Тонкі шоколадні млинці ідеально підходять на сніданок і можуть стати ідеальним десертом. Словом, вам знадобиться хороший чорний шоколад, або порошок какао і ви зможете приготувати чудову страву.

Шоколадні млинці

Інгредієнти:

молоко — 600 мл;

борошно — 200 г;

темний шоколад — 100 г;

три яйця;

вершкове масло — 1 ст. л.;

цукор — 1 ст. л.;

дрібка солі.

Для початку треба приготувати основу, а для цього потрібно розчинити шоколад. Поставте сотейник на маленький вогонь. Поламайте шоколад шматочками, залийте 250 мл молока і повільно нагрівайте, помішуючи вінчиком, поки шоколад повністю не розчинитися. Використовуйте гіркий шоколад, або хороший порошок какао, вони ароматніші.

У гарячу шоколадну суміш покладіть шматочок вершкового масла| і зачекайте, поки він не розтане. Це також посилення аромату.

У глибокій мисці збийте яйця з цукром і сіллю до пишноти. Влийте в яєчну суміш молоко, що залишилося і перемішайте вінчиком. Всипте борошно і знову перемішайте.

Обережно влийте трохи остиглу молочно-шоколадну суміш. І знову ретельно перемішайте вінчиком. Залиште млинцеве тісто на пів години.

Випікайте млинці на розігрітій сковороді на олії з обох боків. Викладайте на блюдо, перемазуючи вершковим маслом.

Подавати можна з будь-яким топінгом, але найкраще сюди підійдуть збиті вершки зі свіжими фруктами. Або сирний сир із ягодами.

Також можна приготувати смачний шоколадний торт без яєць.