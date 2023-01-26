Ідеальні до сніданку. Рецепт шоколадних млинців на молоці
Тонкі млинці — це дуже смачно, а якщо приготувати їх із шоколадом, то вони стануть ще смачнішими.
Тонкі шоколадні млинці ідеально підходять на сніданок і можуть стати ідеальним десертом. Словом, вам знадобиться хороший чорний шоколад, або порошок какао і ви зможете приготувати чудову страву.
Шоколадні млинці
Інгредієнти:
- молоко — 600 мл;
- борошно — 200 г;
- темний шоколад — 100 г;
- три яйця;
- вершкове масло — 1 ст. л.;
- цукор — 1 ст. л.;
- дрібка солі.
Для початку треба приготувати основу, а для цього потрібно розчинити шоколад. Поставте сотейник на маленький вогонь. Поламайте шоколад шматочками, залийте 250 мл молока і повільно нагрівайте, помішуючи вінчиком, поки шоколад повністю не розчинитися. Використовуйте гіркий шоколад, або хороший порошок какао, вони ароматніші.
У гарячу шоколадну суміш покладіть шматочок вершкового масла| і зачекайте, поки він не розтане. Це також посилення аромату.
У глибокій мисці збийте яйця з цукром і сіллю до пишноти. Влийте в яєчну суміш молоко, що залишилося і перемішайте вінчиком. Всипте борошно і знову перемішайте.
Обережно влийте трохи остиглу молочно-шоколадну суміш. І знову ретельно перемішайте вінчиком. Залиште млинцеве тісто на пів години.
Випікайте млинці на розігрітій сковороді на олії з обох боків. Викладайте на блюдо, перемазуючи вершковим маслом.
Подавати можна з будь-яким топінгом, але найкраще сюди підійдуть збиті вершки зі свіжими фруктами. Або сирний сир із ягодами.
Також можна приготувати смачний шоколадний торт без яєць.