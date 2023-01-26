Сочная куриная запеканка: красиво и вкусно
Вместо куриного мяса для запеканки можно взять индейку.
Куриное мясо получается в любом виде, будь оно вареное, жаренное или запеченное. К нему подойдет любой гарнир, что немаловажно, а обилие рецептов его приготовления позволяет каждый раз делать из него вкусные и интересные блюда. Сегодня предлагаем приготовить куриную запеканку по рецепту кулинарного блогера Кристины Азизян.
Куриная запеканка
Ингредиенты:
- Куриная грудка (или индейка) – 600 гр;
- Яйца – 3 шт;
- Сметана – 2 ст. л;
- Чеснок – 1-2 зубчика;
- Помидоры – 2 шт;
- Сыр – 150 гр;
- Зеленый горошек по желанию – 50 гр;
- Соль, перец, паприка по вкусу.
Способ приготовления:
Куриное мясо помыть, обсушить бумажным полотенцем, нарезать кубиками, сложить в смазанную маслом форму для запекания. Туда же добавить приправы и перемешать.
Сырые яйца вбить в глубокую миску, добавить сметану, чеснок, пропущенный через пресс, и часть сыра, натертого на терке, все хорошо взбить и залить курицу получившейся смесью. Сверху на куриное мясо выложить порезанные кружочками помидоры и посыпать сыром. Правда, сыр можно добавить и в конце готовки. По желанию к мясу можно положить зеленый горошек.
Отправить мясо запекаться в предварительно разогретую до 180-190 градусов духовку на 45-60 минут. Время готовки зависит от духовки. Чтобы мясо не пригорело, можно сверху накрыть его фольгой.
При подаче украсить зеленью.
Напомним, ранее Фокус писал, как приготовить куриные ножки в лаваше.