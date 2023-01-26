Сочная куриная запеканка: красиво и вкусно

Вместо куриного мяса для запеканки можно взять индейку.

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Куриное мясо получается в любом виде, будь оно вареное, жаренное или запеченное. К нему подойдет любой гарнир, что немаловажно, а обилие рецептов его приготовления позволяет каждый раз делать из него вкусные и интересные блюда. Сегодня предлагаем приготовить куриную запеканку по рецепту кулинарного блогера Кристины Азизян.

Куриная запеканка

Ингредиенты:

Куриная грудка (или индейка) – 600 гр;

Яйца – 3 шт;

Сметана – 2 ст. л;

Чеснок – 1-2 зубчика;

Помидоры – 2 шт;

Сыр – 150 гр;

Зеленый горошек по желанию – 50 гр;

Соль, перец, паприка по вкусу.

Способ приготовления:

Куриное мясо помыть, обсушить бумажным полотенцем, нарезать кубиками, сложить в смазанную маслом форму для запекания. Туда же добавить приправы и перемешать.

Сырые яйца вбить в глубокую миску, добавить сметану, чеснок, пропущенный через пресс, и часть сыра, натертого на терке, все хорошо взбить и залить курицу получившейся смесью. Сверху на куриное мясо выложить порезанные кружочками помидоры и посыпать сыром. Правда, сыр можно добавить и в конце готовки. По желанию к мясу можно положить зеленый горошек.

Отправить мясо запекаться в предварительно разогретую до 180-190 градусов духовку на 45-60 минут. Время готовки зависит от духовки. Чтобы мясо не пригорело, можно сверху накрыть его фольгой.

При подаче украсить зеленью.

Напомним, ранее Фокус писал, как приготовить куриные ножки в лаваше.