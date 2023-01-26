Соковита куряча запіканка: красиво та смачно

Замість курячого м'яса для запіканки можна взяти індичку.

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Куряче м'ясо виходить у будь-якому вигляді, чи то варене, чи то смажене, чи то запечене. До нього підійде будь-який гарнір, що важливо, а велика кількість рецептів його приготування дозволяє щоразу робити з нього смачні та цікаві страви. Сьогодні пропонуємо приготувати курячу запіканку за рецептом кулінарного блогера Христини Азізян.

Куряча запіканка

Складові:

Куряча грудка (або індичка) – 600 гр;

Яйця – 3 шт.;

Сметана – 2 ст. л;

Часник – 1-2 зубчики;

Помідори – 2 шт.;

Сир – 150 гр;

Зелений горошок за бажанням – 50 гр;

Сіль, перець, паприка до смаку.

Спосіб приготування:

Куряче м'ясо помити, обсушити паперовим рушником, нарізати кубиками, скласти в змащену маслом форму для запікання. Туди ж додати приправи та перемішати.

Сирі яйця вбити в глибоку миску, додати сметану, часник, пропущений через прес, і частину сиру, натертого на тертці, добре збити і залити курку сумішшю. Зверху на куряче м'ясо викласти порізані кружальцями помідори та посипати сиром. Щоправда, сир можна додати і наприкінці приготування. За бажанням до м'яса можна додати зелений горошок.

Відправити м'ясо запікатися в заздалегідь розігріту до 180-190 градусів духовку на 45-60 хвилин. Час приготування залежить від духовки. Щоб м'ясо не пригоріло, зверху можна накрити його фольгою.

При подачі прикрасити зеленню.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як приготувати курячі ніжки у лаваші.