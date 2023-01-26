Соковита куряча запіканка: красиво та смачно
Замість курячого м'яса для запіканки можна взяти індичку.
Куряче м'ясо виходить у будь-якому вигляді, чи то варене, чи то смажене, чи то запечене. До нього підійде будь-який гарнір, що важливо, а велика кількість рецептів його приготування дозволяє щоразу робити з нього смачні та цікаві страви. Сьогодні пропонуємо приготувати курячу запіканку за рецептом кулінарного блогера Христини Азізян.
Куряча запіканка
Складові:
- Куряча грудка (або індичка) – 600 гр;
- Яйця – 3 шт.;
- Сметана – 2 ст. л;
- Часник – 1-2 зубчики;
- Помідори – 2 шт.;
- Сир – 150 гр;
- Зелений горошок за бажанням – 50 гр;
- Сіль, перець, паприка до смаку.
Спосіб приготування:
Куряче м'ясо помити, обсушити паперовим рушником, нарізати кубиками, скласти в змащену маслом форму для запікання. Туди ж додати приправи та перемішати.
Сирі яйця вбити в глибоку миску, додати сметану, часник, пропущений через прес, і частину сиру, натертого на тертці, добре збити і залити курку сумішшю. Зверху на куряче м'ясо викласти порізані кружальцями помідори та посипати сиром. Щоправда, сир можна додати і наприкінці приготування. За бажанням до м'яса можна додати зелений горошок.
Відправити м'ясо запікатися в заздалегідь розігріту до 180-190 градусів духовку на 45-60 хвилин. Час приготування залежить від духовки. Щоб м'ясо не пригоріло, зверху можна накрити його фольгою.
При подачі прикрасити зеленню.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, як приготувати курячі ніжки у лаваші.