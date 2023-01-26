Турецкая пицца пиде: как приготовить вкусное и необычное блюдо

Обычно такая пицца готовится с перемолотым мясом, но можно использовать и другую начинку.

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Пицца присутствует в кухнях многих народов мира, хоть и отличается рецептурой и способом приготовления. Автор кулинарного блога cook_with_me_at_home предлагает порадовать себя и родных турецкой пиццей пиде. Обычно она готовится с перемолотым мясом, однако не менее вкусно получается с картошкой и зеленью.

Турецкая пицца

Ингредиенты:

Кефир – 250 мл;

Сода – 0,5 ч. л;

Соль – 0,5 ч. л;

Сахар – 1,5 ч. л;

Масло – 3 ст. л;

Мука – 350-400 гр.

Для начинки:

Картофель – 5-6 шт;

Масло – 20 гр;

Зеленый лук – 1 пучок;

Укроп – 1/2 пучка;

Сыр типа феты – 60 гр;

Специи: соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Картофель хорошо помыть, очистить от кожуры и поставить вариться. Тем временем готовим тесто. В глубокую миску влить кефир, добавить соду, соль и сахар, все перемешать до растворения. Затем туда же ввести масло и снова перемешать. Постепенно подсыпая просеянную муку, замесить очень мягкое тесто, похожее по консистенции на дрожжевое. Хорошо вымесить, но смотреть, чтобы не переусердствовать с мукой и не забить ею тесто. Накрыть полотенцем.

Следующий этап – приготовление начинки. Зеленый лук и укроп мелко порубить, творог раскрошить. С готового картофеля слить воду, растолочь, как на пюре. Добавить масло, перемешать. Выложить зелень, творог, специи и вымешать до однородности. Так как фета уже достаточно соленая, добавлять соль нужно осторожно.

Тесто разделить на 5 частей. Каждую часть раскатать пластом в виде продолговатого овала, выложить вдоль 1/5 начинки, сформировать "челноки", хорошо защипнуть кончики. Выложить их на противень, застеленный пергаментом. Выпекать в предварительно разогретой до 250 градусов духовке от 7 до 13 минут, пока бортики не станут румяными. В готовые "лодочки" выложить по кусочку масла. Дать немного постоять, а затем подавать к столу.

Ранее Фокус писал, как приготовить американскую пиццу.