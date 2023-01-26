Турецька піца піде: як приготувати смачну та незвичайну страву

Зазвичай таку піцу готують із перемеленим м'ясом, але можна використовувати й іншу начинку.

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Піца присутня в кухнях багатьох народів світу, хоч і відрізняється рецептурою та способом приготування. Автор кулінарного блогу cook_with_me_at_home пропонує порадувати себе та рідних турецькою піцею піде. Зазвичай її готують із перемеленим м'ясом, проте не менш смачно виходить із картоплею та зеленню.

Турецька піца

Складові:

Кефір — 250 мл;

Сода — 0,5 ч.л.;

Сіль — 0,5 ч.л.;

Цукор — 1,5 ч.л.;

Олія — 3 ст.л.;

Борошно — 350-400 гр.

Для начинки:

Картопля — 5-6 шт.;

Масло — 20 гр;

Зелена цибуля — 1 пучок;

Кріп — 1/2 пучка;

Сир типу фети — 60 гр;

Спеції: сіль, перець — до смаку.

Спосіб приготування:

Картоплю добре помити, очистити від шкірки та поставити варитися. Тим часом готуємо тісто. У глибоку миску влити кефір, додати соду, сіль і цукор, усе перемішати до розчинення. Потім туди ввести олію та знову перемішати. Поступово підсипаючи просіяне борошно, замісити дуже м'яке тісто, схоже за консистенцією на дріжджове. Добре вимісити, але дивитися, щоб не перестаратися з мукою та не забити нею тісто. Накрити рушником.

Наступний етап — приготування начинки. Зелену цибулю та кріп дрібно порубати, сир розкришити. З готової картоплі злити воду, потовкти, як на пюре. Додати масло, перемішати. Викласти зелень, сир, спеції та вимішати до однорідності. Оскільки фета вже досить солона, додавати сіль потрібно обережно.

Тісто поділити на 5 частин. Кожну частину розкотити пластом у вигляді довгастого овалу, викласти вздовж 1/5 начинки, сформувати "човники", добре защипнути кінчики. Викласти їх на лист, застелений пергаментом. Випікати в попередньо розігрітій до 250 градусів духовці від 7 до 13 хвилин, доки борти не стануть рум'яними. У готові "човники" викласти по шматочку масла. Дати трохи постояти, а потім подавати до столу.

Раніше Фокус писав, як приготувати американську піцу.