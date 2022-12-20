Американська піца: простий та доступний рецепт

Американська піца зазвичай вища і м'якша, ніж звичайна, та із начинки у ній — ковбаса і сир.

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Піци багато не буває, тому не дивно, що рецепти з приготуванням цієї простої та смачної страви завжди користуються підвищеною популярністю. Сьогодні пропонуємо спробувати приготувати піцу за рецептом із блогу "Збірка рецептів".

Американська піца

Інгредієнти:

Борошно – 500 г;

Вода тепла – 350 мл;

Дріжджі – 7 г;

Цукор – 1 ст. л.;

Сіль — 1/3 ч. л.;

Оливкова олія – 20 мл;

Моцарелла – 200 гр;

Пепероні ковбаса – 100 г;

Протерті томати – 300 мл;

Цибуля ріпчаста – 1/2 шт.;

Орегано;

Цукор – 1 ст. л.;

Сіль – 1/2 ч. л.

Спосіб приготування:

У теплу воду додати дріжджі та цукор, перемішати, додати сіль, борошно, оливкову олію та замісити тісто. Забрати його на годину в тепле місце, щоб воно підійшло.

Коли тісто підніметься, його можна поділити на дві частини, тільки тоді ковбаси та сиру для начинки треба взяти більше. Розкотити тісто і покласти на змащений лист і зробити по краях бортик.

На низ піци вилити томатний соус. Для приготування в протерті томати треба додати дрібно нарізану цибулю, сіль, цукор і сушені трави, злегка згасити, а коли охолоне, покрити їм піцу. Зверху розкласти сир та тонкий шар ковбаси.

Випікати піцу в розігрітій до 250 градусів духовці 15-20 хвилин|мінути|. Готову страву прикрасити зеленню.

На відміну від стандартної піци, американська виходить вищою і м'якшою.

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