Американская пицца: простой и доступный рецепт
Американская пицца традиционно более высокая и мягкая, чем обычная, а из начинки в ней – колбаса и сыр.
Пиццы много не бывает, поэтому неудивительно, что рецепты с приготовлением этого простого и вкусного блюда всегда пользуются повышенной популярностью. Сегодня предлагаем попробовать приготовить пиццу по рецепту из блога "Сборник рецептов".
Американская пицца
Ингредиенты:
- Мука – 500 гр;
- Вода теплая – 350 мл;
- Дрожжи – 7 гр;
- Сахар – 1 ст. л;
- Соль – 1/3 ч. л;
- Оливковое масло – 20 мл;
- Моцарелла – 200 гр;
- Пепперони колбаса – 100 гр;
- Протертые томаты – 300 мл;
- Лук репчатый – 1/2 шт;
- Орегано;
- Сахар – 1 ст. л;
- Соль – 1/2 ч. л.
Способ приготовления:
В теплую воду добавить дрожжи и сахар, перемешать, добавить соль, муку, оливковое масло и замесить тесто. Убрать его на час в теплое место, чтобы оно подошло.
Когда тесто поднимется, его можно разделить на две части, только тогда колбасы и сыра для начинки нужно взять больше. Раскатать тесто и положить на смазанный маслом противень и сделать по краям бортик.
На низ пиццы вылить томатный соус. Для его приготовления в протертые томаты надо добавить мелко нарезанный лук, соль, сахар и сушеные травы, слегка потушить, а когда остынет, покрыть им пиццу. Сверху разложить сыр и тонкий слой колбасы.
Выпекать пиццу в разогретой до 250 градусов духовке 15-20 минут. Готовое блюдо украсить зеленью.
В отличие от стандартной пиццы американская получается более высокой и мягкой.
Напомним, как приготовить пиццу на сковороде, а также как сделать идеальное тесто для пиццы.