Поддержите нас
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Еда

Американская пицца: простой и доступный рецепт

Американская пицца
Фото: Getty | Американская пицца

Американская пицца традиционно более высокая и мягкая, чем обычная, а из начинки в ней – колбаса и сыр.

Related video

Пиццы много не бывает, поэтому неудивительно, что рецепты с приготовлением этого простого и вкусного блюда всегда пользуются повышенной популярностью. Сегодня предлагаем попробовать приготовить пиццу по рецепту из блога "Сборник рецептов".

Американская пицца

Ингредиенты:

  • Мука – 500 гр;
  • Вода теплая – 350 мл;
  • Дрожжи – 7 гр;
  • Сахар – 1 ст. л;
  • Соль – 1/3 ч. л;
  • Оливковое масло – 20 мл;
  • Моцарелла – 200 гр;
  • Пепперони колбаса – 100 гр;
  • Протертые томаты – 300 мл;
  • Лук репчатый – 1/2 шт;
  • Орегано;
  • Сахар – 1 ст. л;
  • Соль – 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

В теплую воду добавить дрожжи и сахар, перемешать, добавить соль, муку, оливковое масло и замесить тесто. Убрать его на час в теплое место, чтобы оно подошло.

Когда тесто поднимется, его можно разделить на две части, только тогда колбасы и сыра для начинки нужно взять больше. Раскатать тесто и положить на смазанный маслом противень и сделать по краям бортик.

На низ пиццы вылить томатный соус. Для его приготовления в протертые томаты надо добавить мелко нарезанный лук, соль, сахар и сушеные травы, слегка потушить, а когда остынет, покрыть им пиццу. Сверху разложить сыр и тонкий слой колбасы.

Выпекать пиццу в разогретой до 250 градусов духовке 15-20 минут. Готовое блюдо украсить зеленью.

В отличие от стандартной пиццы американская получается более высокой и мягкой.

Напомним, как приготовить пиццу на сковороде, а также как сделать идеальное тесто для пиццы.