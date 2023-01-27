Просто и без замеса теста. Рецепт штруделя с яблоками из лаваша
Это простейший вариант штруделя, для которого не нужно замешивать тесто.
Штрудель обычно готовится из слоеного теста. Это традиционное блюдо австрийской кухни, хоть его готовят и в Германии и в Чехии. Обычно штрудель готовят с яблоками, грушами, вишнями, а первый штрудель приготовили еще в 1450 году.
Он был молочно-кремовым и книга, где записан этот рецепт и сейчас хранится в библиотеке Вены.
Штрудели бывают с разными начинками, но это всегда блюдо в виде рулета, в котором хрустящее тесто сочетается с вкуснейшей начинкой, которой должно быть много. Это важно. Но если под рукой нет замороженного теста и не хочется его готовить, то можно воспользоваться лавашом.
Штрудель из лаваша
Ингредиенты:
Для теста:
- Два листа тонкого лаваша;
- Одно яйцо.
Для начинки:
- Пять яблок;
- Сахара – 6 ст. л.;
- Грецкие орехи – 60 гр.;
- Сливочное масло – 50 гр.;
- Корица – 1 ч. л.;
- Лимонный сок – 3 ст. л.
Для начала приготовьте вкусную начинку. Очистите и тонко нарежьте яблоки и полейте лимонным соком, чтобы они не потемнели.
Растопите сливочное масло на сковороде, добавьте сахар и растопите и его тоже. Добавьте ломтики яблок и тушите до мягкости на среднем огне. В финале прибавьте корицу.
Выложите один лист лаваша на стол, смажьте взбитым яйцом и посыпьте рублеными грецкими орехами. Выложите половину яблочной начинки, подверните все края и сверните штрудель рулетом.
Сделайте то же самое со вторым листом. Смажьте штрудели яйцом сверху и отправьте минут на двадцать в духовку, разогретую до 180 градусов.
Также вы можете приготовить вкуснейший яблочный пирог "Вуаль невесты". Для него понадобятся яблоки и замороженное тесто фило, которое, как известно, тонкое и при запекании ставится очень вкусным и хрустящим.