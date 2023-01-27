Просто та без замісу тіста. Рецепт штруделю з яблуками з лаваша
Це найпростіший варіант штруделю, для якого не потрібно замішувати тісто.
Штрудель зазвичай готується з листкового тіста. Це традиційна страва австрійської кухні, хоч її готують і в Німеччині, і в Чехії. Зазвичай штрудель готують із яблуками, грушами, вишнями, а перший штрудель приготували ще у 1450 році.
Він був молочно-кремовим, а книга, де записано цей рецепт, і зараз зберігається у бібліотеці Відня.
Штруделі бувають з різними начинками, але це завжди страва у вигляді рулету, в якому хрумке тісто поєднується з найсмачнішою начинкою, якої має бути багато. Це важливо. Але якщо під рукою немає замороженого тіста і не хочеться його готувати, можна скористатися лавашем.
Штрудель із лаваша
Складові:
Для тіста:
- Два листи тонкого лаваша;
- Одне яйце.
Для начинки:
- П'ять яблук;
- Цукор — 6 ст. л.;
- Волоські горіхи — 60 г;
- Вершкове масло — 50 г;
- Кориця — 1 ч. л.;
- Лимонний сік — 3 ст. л.
Для початку приготуйте смачну начинку. Очистіть і тонко наріжте яблука та полийте соком лимонним, щоб вони не потемніли.
Розтопіть вершкове масло на сковороді, додайте цукор та розтопіть і його теж. Додайте скибочки яблук і тушкуйте до м'якості на середньому вогні. У фіналі додайте корицю.
Викладіть один лист лаваша на стіл, змастіть збитим яйцем і посипте рубаними волоськими горіхами. Викладіть половину яблучної начинки, підверніть усі краї і поверніть штрудель рулетом.
Зробіть те саме з другим листом. Змастіть штрудель яйцем зверху і відправте хвилин на двадцять в духовку, розігріту до 180 градусів.
Також ви можете приготувати найсмачніший яблучний пиріг "Вуаль нареченої". Для нього знадобляться яблука та заморожене тісто філо, яке, як відомо, тонке і під час запікання стає дуже смачним та хрустким.