Просто та без замісу тіста. Рецепт штруделю з яблуками з лаваша

Це найпростіший варіант штруделю, для якого не потрібно замішувати тісто.

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Штрудель зазвичай готується з листкового тіста. Це традиційна страва австрійської кухні, хоч її готують і в Німеччині, і в Чехії. Зазвичай штрудель готують із яблуками, грушами, вишнями, а перший штрудель приготували ще у 1450 році.

Він був молочно-кремовим, а книга, де записано цей рецепт, і зараз зберігається у бібліотеці Відня.

Штруделі бувають з різними начинками, але це завжди страва у вигляді рулету, в якому хрумке тісто поєднується з найсмачнішою начинкою, якої має бути багато. Це важливо. Але якщо під рукою немає замороженого тіста і не хочеться його готувати, можна скористатися лавашем.

Штрудель із лаваша

Складові:

Для тіста:

Два листи тонкого лаваша;

Одне яйце.

Для начинки:

П'ять яблук;

Цукор — 6 ст. л.;

Волоські горіхи — 60 г;

Вершкове масло — 50 г;

Кориця — 1 ч. л.;

Лимонний сік — 3 ст. л.

Для початку приготуйте смачну начинку. Очистіть і тонко наріжте яблука та полийте соком лимонним, щоб вони не потемніли.

Розтопіть вершкове масло на сковороді, додайте цукор та розтопіть і його теж. Додайте скибочки яблук і тушкуйте до м'якості на середньому вогні. У фіналі додайте корицю.

Викладіть один лист лаваша на стіл, змастіть збитим яйцем і посипте рубаними волоськими горіхами. Викладіть половину яблучної начинки, підверніть усі краї і поверніть штрудель рулетом.

Зробіть те саме з другим листом. Змастіть штрудель яйцем зверху і відправте хвилин на двадцять в духовку, розігріту до 180 градусів.

Також ви можете приготувати найсмачніший яблучний пиріг "Вуаль нареченої". Для нього знадобляться яблука та заморожене тісто філо, яке, як відомо, тонке і під час запікання стає дуже смачним та хрустким.