Пирожное Kinder в домашних условиях: пошаговый рецепт

Пирожное получается ничем не хуже, чем из магазина.

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Нежная начинка внутри шоколадного бисквита – лучший десерт к чаю или к кофе. А еще дети любят такое пирожное, потому что по вкусу оно очень напоминает молочный бисквит Kinder. Предлагаем приготовить его по рецепту из блога "Вкусные рецепты".

Молочный бисквит Kinder

Ингредиенты на 4 шт:

Для бисквита:

Яйцо – 1 шт;

Сахар – 30 гр;

Соль – щепотка;

Мед – 15 гр;

Ванильный экстракт – 1 ч. л;

Молоко – 20 мг;

Масло – 15 мл;

Мука – 30 гр;

Какао – 5 гр;

Разрыхлитель – 1/2 ч. л.

Для начинки:

Желатин – 3 гр;

Вода – 20 мл;

Желток – 1 шт;

Сахар – 15 гр;

Ванильный экстракт – 1 ч. л;

Молоко – 15 мл;

Сгущенное молоко – 30 мл;

Сливочное масло – 5 гр;

Сливки (33%) – 115 мл.

Способ приготовления:

Сначала готовим бисквит. Для этого в глубокой посуде необходимо взбить яйцо с сахаром в светлую пышную пену. Лучше использовать миксер, хотя венчиком тоже можно. Добавить туда же мед, ванильный экстракт, молоко, растительное масло и перемешать на самых низких оборотах миксера.

Далее просеять муку, какао, разрыхлитель и снова перемешать все на самых низких оборотах миксера до однородности.

Готовое тесто перелить в небольшую форму, застеленную пергаментом или фольгой, а сверху тоже накрыть. Поставить форму с тестом в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут.Переливаем тесто в форму (у меня 19см*12см*4см), застеленную пергаментом или фольгой и сверху также накрываем фольгой. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут. Готовность бисквита проверить зубочисткой. Когда корж готов, убрать из духовки и дать ему остыть.

Следующий этап – приготовление начинки. Желатин залить водой на 15 минут. Желток взбить с сахаром, ванильным экстрактом, молоком, сгущенкой и сливочным маслом. Поставить на средний огонь, варить, пока масса загустеет, а затем перелить ее в чистую емкость. Желатин растопить в микроволновке или на плите, добавить в массу, перемешать и дать немного остыть.

Холодные сливки взбить миксером на высокой скорости, пока они загустеют, затем снизить скорость до минимальной, добавить заварную основу и перемешать до однородности. ⠀ ⠀

И наконец – сборка. Для этого необходимо бисквит разрезать вдоль на две части. Чтобы удобнее доставать, дно формы, в которой выпекали бисквит, застилаем пищевой пленкой. Сверху кладем 1 корж, затем слой начинки и второй корж. Покрыть сверху пищевой пленкой и убираем в холодильник на несколько часов. Готовый бисквит разрезать на четыре части.

Ранее Фокус писал, как в домашних условиях приготовить шоколадную пасту "Нутелла".