Тістечко Kinder в домашніх умовах: покроковий рецепт
Тістечко виходить нічим не гіршис, ніж із магазину.
Ніжна начинка всередині шоколадного бісквіту – найкращий десерт до чаю чи кави. А ще діти люблять таке тістечко, бо до смаку воно дуже нагадує молочний бісквіт Kinder. Пропонуємо приготувати його за рецептом із блогу "Смачні рецепти".
Молочний бісквіт Kinder
Інгредієнти на 4 шт:
Для бісквіту:
- Яйце – 1 шт;
- Цукор — 30 г;
- Сіль — щіпка;
- Мед — 15 г;
- Ванільний екстракт — 1 ч. л.;
- Молоко – 20 мг;
- Олія – 15 мл;
- Борошно – 30 г;
- Какао — 5 г;
- Розпушувач – 1/2 ч. л.
Для начинки:
- Желатин – 3 г;
- Вода – 20 мл;
- Жовток – 1 шт.;
- Цукор — 15 г;
- Ванільний екстракт — 1 ч. л.;
- Молоко – 15 мл;
- Згущене молоко – 30 мл;
- Вершкове масло – 5 г;
- Вершки (33%) – 115 мл.
Спосіб приготування:
Спочатку готуємо бісквіт. Для цього в глибокій посудині необхідно збити яйце з цукром у світлу пишну піну. Краще використовувати міксер, хоча віночком також можна. Додати туди ж мед, ванільний екстракт, молоко, масло і перемішати на найнижчих обертах міксера.
Далі просіяти борошно, какао, розпушувач і знову перемішати все на найнижчих обертах міксера до однорідності.
Готове тісто перелити у невелику форму, застелену пергаментом чи фольгою, а зверху також накрити. Поставити форму з|із| тестом в розігріту до 180 градусів духовку на 25 хвилин|мінути|. Відправляємо у розігріту до 180 градусів духовку на 25 хвилин. Готовність бісквіту перевірити зубочисткою. Коли корж готовий, прибрати з духовки та дати йому охолонути.
Наступний етап – приготування начинки. Желатин залити водою на 15 хвилин. Жовток збити з цукром, ванільним екстрактом, молоком, згущеним молоком і вершковим маслом. Поставити на середній вогонь, варити, доки маса загусне, а потім перелити її в чисту ємність. Желатин розтопити в мікрохвильовій печі або на плиті, додати в масу, перемішати і дати трохи охолонути.
Холодні вершки збити міксером на високій швидкості, поки вони загуснуть, потім знизити швидкість до мінімальної, додати основу заварну і перемішати до однорідності. ⠀ ⠀
І нарешті – збирання. Для цього необхідно бісквіт розрізати вздовж на дві частини. Щоб зручніше діставати, дно форми, у якій випікали бісквіт, застилаємо харчовою плівкою. Зверху кладемо 1 корж, потім шар начинки та другий корж. Покрити зверху харчовою плівкою і забираємо в холодильник на кілька годин. Готовий бісквіт розрізати на чотири частини.
Раніше Фокус писав, як у домашніх умовах приготувати шоколадну пасту "Нутелла".