Тістечко Kinder в домашніх умовах: покроковий рецепт

Тістечко виходить нічим не гіршис, ніж із магазину.

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Ніжна начинка всередині шоколадного бісквіту – найкращий десерт до чаю чи кави. А ще діти люблять таке тістечко, бо до смаку воно дуже нагадує молочний бісквіт Kinder. Пропонуємо приготувати його за рецептом із блогу "Смачні рецепти".

Молочний бісквіт Kinder

Інгредієнти на 4 шт:

Для бісквіту:

Яйце – 1 шт;

Цукор — 30 г;

Сіль — щіпка;

Мед — 15 г;

Ванільний екстракт — 1 ч. л.;

Молоко – 20 мг;

Олія – 15 мл;

Борошно – 30 г;

Какао — 5 г;

Розпушувач – 1/2 ч. л.

Для начинки:

Желатин – 3 г;

Вода – 20 мл;

Жовток – 1 шт.;

Цукор — 15 г;

Ванільний екстракт — 1 ч. л.;

Молоко – 15 мл;

Згущене молоко – 30 мл;

Вершкове масло – 5 г;

Вершки (33%) – 115 мл.

Спосіб приготування:

Спочатку готуємо бісквіт. Для цього в глибокій посудині необхідно збити яйце з цукром у світлу пишну піну. Краще використовувати міксер, хоча віночком також можна. Додати туди ж мед, ванільний екстракт, молоко, масло і перемішати на найнижчих обертах міксера.

Далі просіяти борошно, какао, розпушувач і знову перемішати все на найнижчих обертах міксера до однорідності.

Готове тісто перелити у невелику форму, застелену пергаментом чи фольгою, а зверху також накрити. Поставити форму з|із| тестом в розігріту до 180 градусів духовку на 25 хвилин|мінути|. Відправляємо у розігріту до 180 градусів духовку на 25 хвилин. Готовність бісквіту перевірити зубочисткою. Коли корж готовий, прибрати з духовки та дати йому охолонути.

Наступний етап – приготування начинки. Желатин залити водою на 15 хвилин. Жовток збити з цукром, ванільним екстрактом, молоком, згущеним молоком і вершковим маслом. Поставити на середній вогонь, варити, доки маса загусне, а потім перелити її в чисту ємність. Желатин розтопити в мікрохвильовій печі або на плиті, додати в масу, перемішати і дати трохи охолонути.

Холодні вершки збити міксером на високій швидкості, поки вони загуснуть, потім знизити швидкість до мінімальної, додати основу заварну і перемішати до однорідності. ⠀ ⠀

І нарешті – збирання. Для цього необхідно бісквіт розрізати вздовж на дві частини. Щоб зручніше діставати, дно форми, у якій випікали бісквіт, застилаємо харчовою плівкою. Зверху кладемо 1 корж, потім шар начинки та другий корж. Покрити зверху харчовою плівкою і забираємо в холодильник на кілька годин. Готовий бісквіт розрізати на чотири частини.

Раніше Фокус писав, як у домашніх умовах приготувати шоколадну пасту "Нутелла".