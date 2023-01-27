Ярко и очень вкусно. Рецепт салата "Изумрудная россыпь"

Перед подачей на стол салат можно на пару часов отправить в холодильник, чтобы он лучше пропитался.

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Салат "Изумрудная россыпь" с куриным мясом, помидорами, сыром и яйцами – это не только вкусное легкое блюдо, но еще и невероятно красивое благодаря оформлению. Его приготовление по рецепту из блога "Вкусные рецепты" не займет много времени, а результат порадует.

Салат "Изумрудная россыпь":

Ингредиенты:

Куриное мясо – 400 гр;

Лук репчатый – 1 шт;

Сыр – 100 гр;

Помидоры – 2 шт;

Яйца – 4 шт;

Киви – 3 шт;

Майонез – 300 гр;

Соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Куриное мясо отварить в подсоленной воде до готовности. Можно добавить специи. Готовое мясо остудить и порезать мелкими кубиками. Так же кубиками порезать помидоры. Луковицу мелко порезать, сыр натереть на крупной терке.

Отваренные вкрутую и остуженные куриные яйца очистить от скорлупы и тоже натереть на крупной терке. Киви очистить от кожуры, порезать кусочками.

Далее формируем салат, выкладывая ингредиенты слоями. Лучше использовать кулинарное кольцо, чтобы блюдо получилось аккуратным.

Продукты выкладывать в следующей последовательности: куриное мясо, лук, смазать майонезом, затем сыр, свежие помидоры, лук, снова смазать майонезом, яйца. Сверху смазать майонезом и выложить киви.

Чтобы салат был вкуснее и лучше пропитался, можно некоторое время подержать его в холодильнике.

Напомним, ранее Фокус писал, как приготовить салат "Астры".