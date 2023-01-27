Ярко и очень вкусно. Рецепт салата "Изумрудная россыпь"
Перед подачей на стол салат можно на пару часов отправить в холодильник, чтобы он лучше пропитался.
Салат "Изумрудная россыпь" с куриным мясом, помидорами, сыром и яйцами – это не только вкусное легкое блюдо, но еще и невероятно красивое благодаря оформлению. Его приготовление по рецепту из блога "Вкусные рецепты" не займет много времени, а результат порадует.
Салат "Изумрудная россыпь":
Ингредиенты:
- Куриное мясо – 400 гр;
- Лук репчатый – 1 шт;
- Сыр – 100 гр;
- Помидоры – 2 шт;
- Яйца – 4 шт;
- Киви – 3 шт;
- Майонез – 300 гр;
- Соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления:
Куриное мясо отварить в подсоленной воде до готовности. Можно добавить специи. Готовое мясо остудить и порезать мелкими кубиками. Так же кубиками порезать помидоры. Луковицу мелко порезать, сыр натереть на крупной терке.
Отваренные вкрутую и остуженные куриные яйца очистить от скорлупы и тоже натереть на крупной терке. Киви очистить от кожуры, порезать кусочками.
Далее формируем салат, выкладывая ингредиенты слоями. Лучше использовать кулинарное кольцо, чтобы блюдо получилось аккуратным.
Продукты выкладывать в следующей последовательности: куриное мясо, лук, смазать майонезом, затем сыр, свежие помидоры, лук, снова смазать майонезом, яйца. Сверху смазать майонезом и выложить киви.
Чтобы салат был вкуснее и лучше пропитался, можно некоторое время подержать его в холодильнике.
Напомним, ранее Фокус писал, как приготовить салат "Астры".