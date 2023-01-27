Яскраво й дуже смачно. Рецепт салату "Смарагдовий розсип"

Перед подачею на стіл салат можна на пару годин відправити в холодильник, щоб він краще просочився.

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Салат "Смарагдовий розсип" із курячим м'ясом, помідорами, сиром і яйцями — це не тільки смачна легка страва, але ще й неймовірно красива завдяки оформленню. Його приготування за рецептом із блогу "Смачні рецепти" не займе багато часу, а результат порадує.

Салат "Смарагдовий розсип":

Складові:

Куряче м'ясо — 400 гр;

Цибуля ріпчаста — 1 шт.;

Сир — 100 гр;

Помідори — 2 шт.;

Яйця — 4 шт.;

Ківі — 3 шт.;

Майонез — 300 г;

Сіль, перець — до смаку.

Спосіб приготування:

Куряче м'ясо відварити в підсоленій воді до готовності. Можна додати спеції. Готове м'ясо остудити й нарізати дрібними кубиками. Також кубиками порізати помідори. Цибулину дрібно нарізати, сир натерти на великій тертці.

Відварені круто й остуджені курячі яйця очистити від шкаралупи й теж натерти на великій тертці. Ківі очистити від шкірки, нарізати шматочками.

Далі формуємо салат, викладаючи інгредієнти шарами. Краще використовувати кулінарне кільце, щоб страва вийшла акуратною.

Продукти викладати в такій послідовності: куряче м'ясо, цибуля, змастити майонезом, потім сир, свіжі помідори, цибуля, змастити знову майонезом, яйця. Зверху змастити майонезом і викласти ківі.

Щоб салат був смачнішим і краще просочився, можна деякий час потримати його в холодильнику.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як приготувати салат "Айстри".