Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Їжа

Яскраво й дуже смачно. Рецепт салату "Смарагдовий розсип"

салат
Фото: vkysnie.recept

Перед подачею на стіл салат можна на пару годин відправити в холодильник, щоб він краще просочився.

Related video

Салат "Смарагдовий розсип" із курячим м'ясом, помідорами, сиром і яйцями — це не тільки смачна легка страва, але ще й неймовірно красива завдяки оформленню. Його приготування за рецептом із блогу "Смачні рецепти" не займе багато часу, а результат порадує.

Салат "Смарагдовий розсип":

Складові:

  • Куряче м'ясо — 400 гр;
  • Цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • Сир — 100 гр;
  • Помідори — 2 шт.;
  • Яйця — 4 шт.;
  • Ківі — 3 шт.;
  • Майонез — 300 г;
  • Сіль, перець — до смаку.

Спосіб приготування:

Куряче м'ясо відварити в підсоленій воді до готовності. Можна додати спеції. Готове м'ясо остудити й нарізати дрібними кубиками. Також кубиками порізати помідори. Цибулину дрібно нарізати, сир натерти на великій тертці.

Відварені круто й остуджені курячі яйця очистити від шкаралупи й теж натерти на великій тертці. Ківі очистити від шкірки, нарізати шматочками.

Далі формуємо салат, викладаючи інгредієнти шарами. Краще використовувати кулінарне кільце, щоб страва вийшла акуратною.

Продукти викладати в такій послідовності: куряче м'ясо, цибуля, змастити майонезом, потім сир, свіжі помідори, цибуля, змастити знову майонезом, яйця. Зверху змастити майонезом і викласти ківі.

Щоб салат був смачнішим і краще просочився, можна деякий час потримати його в холодильнику.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як приготувати салат "Айстри".