Рецепт морковки в глазури за 15 минут

Морковь — полезный вкусный корнеплод, который можно приготовить и в глазури.

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Молодые корнеплоды вкусные, сытные и недорогие. Морковь богата бета-каротином, который в организме человека превращается в витамин А. Также помогает поддерживать состояние слизистых оболочек и кожи, укрепляет кости, зубы, десны, волосы, противостоит ослаблению зрения. Достаточно в моркови и минеральных веществ: магния, калия, меди, железа, фосфора, кобальта, йода, хрома, цинка, фтора, никеля.

Относительно приготовления моркови в глазури — обязательно нарезайте кусочки одинакового размера. Таким образом она приготовиться одинаково и равномерно.

Ингредиенты:

Морковь (молодая) – 0,5 кг;

Масло сливочное несоленое – 40 г;

Сахар – 1,5 ч.л;

Соль по вкусу;

Кунжут – по вкусу.

Способ приготовления:

Морковь моем и очищаем. В широкую сковороду наливаем около 3 см воды, доводим до кипения и выкладываем морковь. Немножко солим и варим около 10 минут.

Воду сливаем, добавляем сливочное масло и сахар. Жарим, периодически встряхивая сковороду, чтобы морковка со всех сторон покрылась глазурью. Когда морковь начнет подрумяниваться, снимаем с огня, посыпаем кунжутом и сразу подаем на стол.

Чтобы витамины лучше сохранились, сковороду при варке накрываем крышкой.

Напомним, рецепт витаминного салата из вареной свеклы и сырой моркови.