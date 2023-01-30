Рецепт моркви в глазурі за 15 хвилин

Морква – корисний смачний коренеплід, який можна приготувати і в глазурі.

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Молоді коренеплоди смачні, ситні та недорогі. Морква багата на бета-каротин, який в організмі людини перетворюється на вітамін А. Також допомагає підтримувати стан слизових оболонок і шкіри, зміцнює кістки, зуби, ясна, волосся, протистоїть ослабленню зору. Достатньо в моркві й мінеральних речовин: магнію, калію, міді, заліза, фосфору, кобальту, йоду, хрому, цинку, фтору, нікелю.

Щодо приготування моркви в глазурі —обов'язково наріжте шматочки однакового розміру. Таким чином вона приготується однаково і рівномірно.

Складові:

Морква (молода) – 0,5 кг;

Масло вершкове несолоне – 40 г;

Цукор — 1,5 ч.л;

Сіль за смаком;

Кунжут – до смаку.

Спосіб приготування:

Моркву миємо та очищаємо. У широку сковороду наливаємо близько 3 см води, доводимо до кипіння та викладаємо моркву. Трішки солимо і варимо близько 10 хвилин.

Воду зливаємо, додаємо вершкове масло та цукор. Смажимо, періодично струшуючи сковороду, щоб морквина з усіх боків покрилася глазур'ю. Коли морква почне підрум'янюватися, знімаємо з вогню, посипаємо кунжутом і одразу подаємо на стіл.

Щоб вітаміни краще збереглися, сковороду при варінні накриваємо кришкою.

Нагадаємо, рецепт вітамінного салату з вареного буряка та сирої моркви.