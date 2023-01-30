Необычно и вкусно: паста-салат с кешью и халапеньо

Простой рецепт всеми любимой пасты со свежими овощами и простого соуса из кешью.

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Вы можете использовать свежую, предварительно отваренную кукурузу, консервированную или приготовленную на гриле. Также будет хорош зеленый горошек, особенно свежий. Вместо листьев салата ромен используйте айсберг или даже шпинатные листья.

Основа блюда — паста, поэтому выбирайте вид, который больше нравится. Бекон можно заменить курицей или индейкой, или вовсе не добавлять мясные компоненты. Приятный хруст салату придадут хлебные крутоны.

Ингредиенты:

Кешью — 100 г

Перец халапеньо — 1 шт.

Йогурт — 100 г

Бекон — 300 г

Паста — 250 г

Кукуруза, зерна — 1 стакан

Помидор черри — 8 шт.

Лук красный — 1 шт.

Салат Ромен — 1 шт.

Авокадо — 1 шт.

Способ приготовления:

Заранее залейте орехи кешью водой, чтобы они размягчились (не менее часа). Пока орехи размачиваются для вашей заправки, нарежьте овощи — авокадо, помидоры и лук на кубики, салат мелко порубите. Халапеньо нарежьте большими кусочками. Бекон положите в большую сковороду и поставьте на средний огонь, обжарьте с обеих сторон до хрустящей корочки и золотисто-коричневого цвета. Когда бекон будет готов, промокните его бумажным полотенцем, чтобы он впитал излишки жира, а затем нарежьте кусочками и отложите. Поместите халапеньо, кешью в блендер, добавьте йогурт и хорошо взбейте до однородности. Добавьте соль, перец и другие специи по вкусу. Также можно сбрызнуть заправку лимонным соком. Отварите макароны до готовности, слейте воду и уложите в большую миску. Добавьте заправку с кешью и халапеньо, затем перемешайте. Далее добавьте нарезанный бекон, кукурузу, нарезанные помидоры черри, красный лук, салат ромен и авокадо. Снова осторожно перемешайте, затем попробуйте и добавьте приправы при необходимости. Украсьте дополнительной кукурузой, помидорами, красным луком, авокадо и беконом. Можете подавать к столу.

Напомним, рецепт пасты в сырном соусе.