Незвичайно та смачно: паста-салат із кеш'ю та халапеньйо

Простий рецепт усіма улюбленої пасти зі свіжими овочами та простого соусу з кеш'ю.

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Ви можете використовувати свіжу, відварену кукурудзу, консервовану або приготовлену на грилі. Також буде вдалим зелений горошок, особливо свіжий. Замість листя салату ромен використовуйте айсберг або навіть шпинатне листя.

Основа страви — паста, тому вибирайте вид, який найбільше подобається. Бекон можна замінити куркою чи індичкою або зовсім не додавати м'ясні компоненти. Приємного хрускоту салату додадуть хлібні крутони.

Складові:

Кеш'ю — 100 гр

Перець халапеньйо — 1 шт.

Йогурт — 100 гр

Бекон — 300 гр

Паста — 250 гр

Кукурудза, зерна — 1 склянка

Помідор чері — 8 шт.

Цибуля червона — 1 шт.

Салат ромен — 1 шт.

Авокадо — 1 шт.

Спосіб приготування:

Заздалегідь залийте горіхи кеш'ю водою, щоб розм'якшилися (не менше години). Поки горіхи розмочуються для вашої заправки, наріжте овочі — авокадо, помідори та цибулю на кубики, салат дрібно порубайте. Халапеньйо наріжте великими шматочками. Бекон покладіть у велику сковороду й поставте на середній вогонь, обсмажте з обох боків до хрусткої скоринки та золотисто-коричневого кольору. Коли бекон буде готовий, промокніть його паперовим рушником, щоб він увібрав надлишки жиру, а потім наріжте шматочками та відкладіть. Помістіть халапеньйо, кеш'ю в блендер, додайте йогурт і добре збийте до однорідності. Додайте сіль, перець та інші спеції до смаку. Також можна збризкати заправку лимонним соком. Відваріть макарони до готовності, злийте воду й покладіть у велику миску. Додайте заправку з кеш'ю та халапеньйо, потім перемішайте. Далі додайте нарізаний бекон, кукурудзу, нарізані помідори чері, червону цибулю, салат ромен і авокадо. Знову обережно перемішайте, потім спробуйте й додайте приправи за потреби. Прикрасьте додатковою кукурудзою, помідорами, червоною цибулею, авокадо й беконом. Можете подавати до столу.

Нагадаємо рецепт пасти в сирному соусі.