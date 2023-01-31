Вкусное лакомство из четырех ингредиентов. Рецепт домашних конфет "Кокосовый лед"

Это английское лакомство, которое, скорей всего, попало в Великобританию из Индии.

Related video

Вкусные мягкие конфетки с кокосом и сгущенным молоком готовятся очень просто и долго хранятся. А еще вы можете добавить в них орешки и получить совсем новый вкус.

В рецепте есть пищевой краситель, но он тут только для красоты, тогда конфеты выглядят более нарядно. Можно обойтись и без него и тогда количество ингредиентов уменьшается до трех.

Домашние конфеты "Кокосовый лед"

Ингредиенты:

Сгущенное молоко — 130 гр;

Сахарная пудра — 110 гр;

Кокосовая стружка — 115 гр;

Красный пищевой краситель.

Для начала подготовьте форму. Лучше брать небольшую квадратную, но это влияет только на эстетику. Слегка смажьте ее растительным маслом и выстелите пергаментом.

В миске смешайте сгущенное молоко, сахарную пудру и кокосовую стружку. Все это нужно вымешать так, чтобы стружка распределилась равномерно.

Полученную массу разделите на три части. Первую вылейте в форму и ровно распределите. Во вторую добавьте красный пищевой краситель и перемешайте, чтобы масса приобрела приятный розовый оттенок.

Вылейте розовую массу поверх белой и снова разровняйте. Сверху залейте третьей порцией конфетное массы белого цвета.

Уберите форму с будущими конфетками в холодильник на ночь. За это время масса станет плотной настолько, что ее можно будет резать ножом.

Так что утро извлеките свои конфеты из формы, потянув за края пергамента. Нарежьте острым ножом на квадратики и сложите в банку с плотно закрывающейся крышкой.

Конфеты могут храниться в банке около месяца, но есть сомнения, что они сохранятся так долго, уж очень вкусными они получаются.

Также вы можете приготовить вкусные домашние конфеты "Метеорит" с шоколадом и орехи.