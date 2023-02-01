Вкусно и просто. Рецепт сдобных булочек с маком

Булочки-улитки с вкусной начинкой – это идеальный выбор к чаю. А еще их просто приготовить.

Related video

Сдобные булочки с вкусной начинкой очень просто приготовить, если уделить немного времени простому дрожжевому тесту. Булочки получаются пышные и вкусные.

Сдобные булочки с маком

Ингредиенты:

Сливочное масло — 110 гр;

Молоко — 250 мл;

Сахар — 80 гр;

Сухие дрожжи — 7 гр;

Вода — 100 мл;

Два яйца;

Пшеничная мука — 500 гр;

Мак — 150 гр;

Лимонная цедра — 1 ст. л.;

Ванильный сахар — 20 гр.

Для начала приготовьте тесто. Растопите в сотейнике 60 грамм сливочного масла, 60 грамм сахара, 100 мл молока и щепотку соли. Охладите смесь.

В отдельной миске смешайте 100 мл теплой воды, дрожжи и чайную ложку сахара. Оставьте смесь минут на пять, чтобы дрожжи заработали. Добавьте смесь с дрожжами к сливочному маслу и добавьте два яйца, взбитых венчиком. Муку добавляйте понемногу и перемешивайте тесто. Когда тесто загустеет, выложите его на стол и вымешивайте минут десять. А потом отложите отдохнуть на час минимум, чтобы оно увеличилось.

Для начинки растворите в сотейнике 50 грамм сливочного масла и 150 мл молока, добавьте мак и оставшийся сахар, варите на небольшом огне, а потом добавьте цедру лимона и щепотку соли. Масса должна стать густой и ароматной.

Тесто раскатайте в прямоугольный пласт толщиной не более в пять миллиметров. Выложите сверху начинку и скатайте тесто в рулет. Нарежьте на равные порции – будущие булочки.

Выпекайте на противне, или в форме, смазав взбитым яйцом, в духовке, разогретой до 200 градусов около 20 минут.

Также вы можете приготовить вкусные творожные булочки с кунжутом.