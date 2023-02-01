Смачно та просто. Рецепт здобних булочок з маком
Булочки-равлики зі смачною начинкою — це ідеальний вибір до чаю. А ще їх просто приготувати.
Здобні булочки зі смачною начинкою дуже просто приготувати, якщо трохи часу приділити простому дріжджовому тісту. Булочки виходять пишні та смачні.
Здобні булочки з маком
Складові:
- Вершкове масло — 110 г;
- Молоко — 250 мл;
- Цукор — 80 г;
- Сухі дріжджі — 7 г;
- Вода — 100 мл;
- Два яйця;
- Пшеничне борошно — 500 г;
- Мак — 150 г;
- Лимонна цедра — 1 ст. л.;
- Ванільний цукор — 20 г.
Для початку приготуйте тісто. Розтопіть у сотейнику 60 г вершкового масла, 60 г цукру, 100 мл молока і щіпку солі. Охолодіть суміш.
В окремій мисці змішайте 100 мл теплої води, дріжджі та чайну ложку цукру. Залишіть суміш хвилин на п'ять, щоб дріжджі заробили. Додайте суміш із дріжджами до вершкового масла і додайте два яйця, збитих віночком. Борошно додайте потроху і перемішуйте тісто. Коли тісто загусне, викладіть його на стіл і вимішуйте хвилин десять. А потім відкладіть відпочити на годину мінімум, щоб воно збільшилося.
Для начинки розчиніть в сотейнику 50 грамів вершкового масла і 150 мл молока, додайте мак і цукор, що залишився, варіть на невеликому вогні, а потім додайте цедру лимона і дрібку солі. Маса має стати густою та ароматною.
Тісто розкотіть у прямокутний пласт завтовшки не більше п'яти міліметрів. Викладіть зверху начинку та скачайте тісто в рулет. Наріжте на рівні порції — майбутні булочки.
Випікайте на деку або у формі, змастивши збитим яйцем, в духовці, розігрітій до 200 градусів близько 20 хвилин.
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