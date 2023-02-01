Смачно та просто. Рецепт здобних булочок з маком

Булочки-равлики зі смачною начинкою — це ідеальний вибір до чаю. А ще їх просто приготувати.

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Здобні булочки зі смачною начинкою дуже просто приготувати, якщо трохи часу приділити простому дріжджовому тісту. Булочки виходять пишні та смачні.

Здобні булочки з маком

Складові:

Вершкове масло — 110 г;

Молоко — 250 мл;

Цукор — 80 г;

Сухі дріжджі — 7 г;

Вода — 100 мл;

Два яйця;

Пшеничне борошно — 500 г;

Мак — 150 г;

Лимонна цедра — 1 ст. л.;

Ванільний цукор — 20 г.

Для початку приготуйте тісто. Розтопіть у сотейнику 60 г вершкового масла, 60 г цукру, 100 мл молока і щіпку солі. Охолодіть суміш.

В окремій мисці змішайте 100 мл теплої води, дріжджі та чайну ложку цукру. Залишіть суміш хвилин на п'ять, щоб дріжджі заробили. Додайте суміш із дріжджами до вершкового масла і додайте два яйця, збитих віночком. Борошно додайте потроху і перемішуйте тісто. Коли тісто загусне, викладіть його на стіл і вимішуйте хвилин десять. А потім відкладіть відпочити на годину мінімум, щоб воно збільшилося.

Для начинки розчиніть в сотейнику 50 грамів вершкового масла і 150 мл молока, додайте мак і цукор, що залишився, варіть на невеликому вогні, а потім додайте цедру лимона і дрібку солі. Маса має стати густою та ароматною.

Тісто розкотіть у прямокутний пласт завтовшки не більше п'яти міліметрів. Викладіть зверху начинку та скачайте тісто в рулет. Наріжте на рівні порції — майбутні булочки.

Випікайте на деку або у формі, змастивши збитим яйцем, в духовці, розігрітій до 200 градусів близько 20 хвилин.

Також можна приготувати смачні сирні булочки з кунжутом.