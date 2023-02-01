Сырное суфле считается очень капризным, но очень вкусным блюдом.

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В своей автобиографии Агата Кристи, автор множества детективных романов, часто упоминала разнообразные блюда. Но особое внимание она уделяла сырному суфле.

Писательница признавала, что суфле приготовить не так просто. Но в итоге она с ним справилась и даже сделала своим "фирменным блюдом"..

Хоть суфле блюдо французского происхождения, которое, по легенде, было придумано еще в XVIII веке знаменитым поваром Венсаном Лашапелем, оно, в итоге, стало популярно по всему миру и в особенности в Британии.

Даже знаменитый повар Гордон Рамзи признает, что суфле стоит уделить немного внимания, чтобы оно получилось идеальным.

Сырное суфле по рецепту Агаты Кристи

Ингредиенты:

Мука – 30 гр;

Сливочное масло — 30 гр;

Молоко — 280 мл;

Сыр – 50 гр;

Два яичных желтка;

Два яичных белка;

Соль, молотый черный перец.

Разогрейте духовку до 200 градусов. И подготовьте форму, или порционные формочки. Лучше, пусть они будут керамическими, таки формочки лучше удерживают тепло. Их надо смазать мягким сливочным маслом и отправить в холодильник, чтобы оно застыло. Потом кисточкой нужно смазать сливочным маслом еще раз. Посыпьте мелко натертым сыром дно и стенки.

Растопите сливочное масло в сотейнике, всыпьте муку и размешайте венчиком, чтобы получилась однородная масса. Добавьте немного молока и снова размешайте и так, пока не используете все молоко. Помешивая, доведите до кипения и дайте покипеть одну минутку.

Снимите будущее суфле с огня и всыпьте весь тертый сыр (лучше всего использовать пармезан, или чеддер). Размешайте, пока сыр не раствориться. Добавьте соль и перец, слегка охладите и добавьте желтки, сразу вмешав их в будущее суфле.

Пока суфле остывает, взбейте белки до плотных пиков и треть их добавьте в суфле. Перемешайте венчиком до однородности. И полученную смесь вылейте в оставшиеся белки. Аккуратно перемешайте движениями снизу вверх, одновременно поворачивая миску в противоположном направлении. Вам нужно добиться однородности не осадив белковую пену.

Заполните массой подготовленные формы на три четверти (ведь суфле еще вырастет), слегка посыпьте сыром и отправьте в духовку. Готовьте пять минут при 200 градусах, потом понизьте температуру до 180 градусов и готовьте еще 20 минут.

Дверцу духовки все это время открывать нельзя, иначе суфле опадет. Готовое суфле нужно подавать на стол сразу же. Иначе оно опадет. Вкус его от этого не изменится, но вид будет не таким поразительным.

Также вы можете приготовить вкуснейший омлет-суфле с ветчиной на завтрак.