Сирне суфле вважається дуже примхливою, але неймовірно смачною стравою.

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У своїй автобіографії Агата Крісті, авторка багатьох детективних романів, часто згадувала різноманітні страви. Але особливу увагу вона приділяла сирному суфле.

Письменниця визнавала, що суфле приготувати не так просто. Але в результаті вона з ним впоралася і навіть зробила своєю "фірмовою стравою".

Хоча суфле — страва французького походження, яке, за легендою, придумав ще у XVIII столітті знаменитий кухар Венсан Лашапель, воно, зрештою, стало популярним у всьому світі і особливо в Британії.

Навіть знаменитий кухар Гордон Рамзі визнає, що суфле варто приділити трохи уваги, щоб воно вийшло ідеальним.

Сирне суфле за рецептом Агати Крісті

Складові:

Борошно — 30 г;

Вершкове масло — 30 г;

Молоко — 280 мл;

Сир — 50 г;

Два яєчні жовтки;

Два яєчні білки;

Сіль, мелений чорний перець.

Розігрійте духовку до 200 градусів. І підготуйте форму чи порційні формочки. Краще, хай вони будуть керамічними, формочки краще утримують тепло. Їх треба змастити м'яким вершковим маслом і відправити в холодильник, щоб воно застигло. Потім пензликом потрібно змастити вершковим маслом ще раз. Посипте дрібно натертим сиром дно та стінки.

Розтопіть вершкове масло в сотейнику, всипте муку і розмішайте віночком, щоб вийшла однорідна маса. Додайте трохи молока і знову розмішайте і так, поки не використовуєте все молоко. Помішуючи, доведіть до кипіння і дайте залишити одну хвилинку.

Зніміть майбутнє суфле з вогню і всипте весь тертий сир (краще використовувати пармезан, або чедер). Розмішайте, поки сир не розчиниться. Додайте сіль і перець, злегка охолодіть і додайте жовтки, відразу втрутивши їх в майбутнє суфле.

Поки суфле остигає, збийте білки до щільних піків і додайте третину в суфле. Перемішайте віночком до однорідності. І отриману суміш вилийте в білки, що залишилися. Акуратно перемішайте рухами знизу нагору, одночасно повертаючи миску в протилежному напрямку. Вам потрібно домогтися однорідності, не осадивши білкову піну.

Заповніть масою підготовлені форми на три чверті (адже суфле ще виросте), трохи посипте сиром і відправте в духовку. Готуйте п'ять хвилин за 200 градусів, потім понизьте температуру до 180 градусів і готуйте ще 20 хвилин.

Дверцята духовки весь цей час відчиняти не можна, інакше суфле опаде. Готове суфле потрібно подавати на стіл відразу ж. Інакше воно опаде. Смак його від цього не зміниться, але вигляд буде не таким неймовірним.

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