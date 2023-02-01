Американская классика. Рецепт тыквенного пирога с корицей

Сейчас сезон тыкв, а значит, пора готовить вкуснейший тыквенный пирог.

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В США тыквенные пироги необычайно популярны, тогда как у нас с тыквой предпочитают готовить каши, или просто запекать ее в духовке.

Этот пирог можно приготовить с тыквой любого сорта, но лучше всего подойдет тыква-сквош, она же ореховая, или мускатная. Тыквы этого сорта имеют вытянутую форму и очень плотную ароматную мякоть.

Американский пирог с тыквой и корицей

Ингредиенты:

Мука — 400 гр;

Сливочное масло — 250 гр;

Три яйца;

Мякоть тыквы — 900 гр;

Сахар — 200 гр;

Сливки 30% — 200 мл;

Корица, ванилин, соль.

Смешайте в миске муку и соль. Перетрите руками с мягким сливочным маслом, чтобы получились крошки. Затем добавьте слегка взбитое яйцо и замесите плотное тесто. Скатайте его в шар, заверните в пленку и отправьте в холодильник на полчаса. Если тесто в шар не скатывается, пару чайных ложек холодной воды.

Теперь время приступать к начинке. Очистите тыкву, удалите семена и нарежьте мякоть кубиками. Тушите ее с небольшим количеством воды в сотейнике, пока вся жидкость не испарится. Измельчите мякоть блендером в однородную массу.

Раскатайте тесто и застелите им низкую круглую форму. Поверх теста положить лист пергамента и засыпьте любую крупу, или фасоль, чтобы корж пропекся равномерно.

Пеките корж 15 минут при 190 градусах.

Выложить тыквенное пюре в глубокую миску, взбейте с двумя яйцами, сахаром, сливками, корицей и ванилином. Не забудьте про щепотку соли. Вылейте начинку на корж и выпекайте чуть меньше часа в духовке, разогретой до 189 градусов. Пирог разрезайте, когда он остынет.

Напомним, из тыквы можно приготовить множество вкусных блюд. И среди них жаркое с мясом и вкуснейшее рагу.