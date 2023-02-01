Американська класика. Рецепт гарбузового пирога з корицею

Зараз сезон гарбузів, а значить, час готувати смачний гарбузовий пиріг.

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У США гарбузові пироги надзвичайно популярні, тоді як у нас із гарбузом більше полюбляють готувати каші, або просто запікати його в духовці.

Цей пиріг можна приготувати з гарбузом будь-якого сорту, але найкраще підійде гарбуз-сквош, він же горіховий, або мускатний. Гарбузи цього сорту мають витягнуту форму та дуже щільну ароматну м'якоть.

Американський пиріг із гарбузом і корицею

Інгредієнти:

борошно — 400 г;

вершкове масло — 250 г;

три яйця;

м'якоть гарбуза — 900 г;

цукор — 200 г;

вершки 30% — 200 мл;

кориця, ванілін, сіль.

Змішайте в мисці борошно і сіль. Перетріть руками з м'яким вершковим маслом, щоб вийшли крихти. Потім додайте трохи збите яйце і замісіть щільне тісто. Скатайте його в кулю, загорніть у плівку і відправте в холодильник на пів години. Якщо тісто в кулю не скатується, додайте кілька чайних ложок холодної води.

Тепер час готувати начинку. Очистіть гарбуз, видаліть насіння та наріжте м'якоть кубиками. Тушкуйте її з невеликою кількістю води в сотейнику, поки вся рідина не випарується. Подрібніть м'якоть блендером в однорідну масу.

Розкатайте тісто і застеліть ним низьку круглу форму. Поверх тіста покладіть аркуш пергаменту і засипте будь-яку крупу, або квасолю, щоб корж пропікся рівномірно.

Печіть корж 15 хвилин за температури 190 градусів.

Викладіть гарбузове пюре в глибоку миску, збийте з двома яйцями, цукром, вершками, корицею і ваніліном. Не забудьте про дрібку солі. Вилийте начинку на корж і випікайте трохи менше години в духовці, розігрітій до 189 градусів. Пиріг розрізайте, коли він охолоне.

Нагадаємо, з гарбуза можна приготувати безліч смачних страв. І серед них печеня з м'ясом і найсмачніше рагу.