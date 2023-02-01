Идеально к чаю: простой рецепт макового чизкейка (видео)

Такой рецепт настоящая находка для любителей маковой выпечки.

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Выпекать чизкейк нужно в духовке, творожное суфле после выпекания не трескается и не сильно опадает. После остывания хорошо держит форму. Чизкейк можно украсить по вашему желанию, например, ягодами, мятой, фруктами. Такой десерт идеально подойдет для домашнего чаепития или праздничного стола.

Ингредиенты:

Основа:

Яйцо — 1,5 шт

Сахар — 75 гр.

Сливочное масло — 150 гр.

Мука — 330 гр.

Разрыхлитель — 1,5 ч.л.

Начинка:

Мак — 150 гр.

Кисломолочный творог — 700 гр.

Яйца — 3 шт

Сахар — 200 гр.

Крахмал — 3 ст.л.

Ванильный сахар — по желанию

Способ приготовления:

Заливаем мак кипятком, перемешиваем, оставляем на 20-40 минут.

Чтобы взять 1.5 яйца, нужно взбить одно яйцо и половину от этого добавить к целому яйцу.

К яйцам добавляем сахар, перемешиваем.

Растапливаем масло и вливаем его в яично-сахарную смесь.

К муке добавляем разрыхлитель, перемешиваем. Вливаем яичную смесь и замешиваем мягкое тесто. Перекладываем в форму для запекания. Формируем основание с бортиками, отставляем в сторону.

Начинка:

В сыр добавляем яйца и перебиваем блендером. Всыпаем сахар и крахмал. Сливаем из мака воду и кладем его в творожную массу. Перемешиваем до однородности.

Выкладываем начинку на основание, выравниваем и отправляем в разогретую духовку до 165-170°, примерно на 40-50 минут.

После выпечки лучше будет, если пирог настоится в холодильнике, так будет вкуснее.

Напомним, пошаговый рецепт чизкейк "Мохито" без выпечки.