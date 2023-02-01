Еда
Идеально к чаю: простой рецепт макового чизкейка (видео)
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Такой рецепт настоящая находка для любителей маковой выпечки.
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Выпекать чизкейк нужно в духовке, творожное суфле после выпекания не трескается и не сильно опадает. После остывания хорошо держит форму. Чизкейк можно украсить по вашему желанию, например, ягодами, мятой, фруктами. Такой десерт идеально подойдет для домашнего чаепития или праздничного стола.
Ингредиенты:
Основа:
- Яйцо — 1,5 шт
- Сахар — 75 гр.
- Сливочное масло — 150 гр.
- Мука — 330 гр.
- Разрыхлитель — 1,5 ч.л.
Начинка:
- Мак — 150 гр.
- Кисломолочный творог — 700 гр.
- Яйца — 3 шт
- Сахар — 200 гр.
- Крахмал — 3 ст.л.
- Ванильный сахар — по желанию
Способ приготовления:
- Заливаем мак кипятком, перемешиваем, оставляем на 20-40 минут.
- Чтобы взять 1.5 яйца, нужно взбить одно яйцо и половину от этого добавить к целому яйцу.
- К яйцам добавляем сахар, перемешиваем.
- Растапливаем масло и вливаем его в яично-сахарную смесь.
- К муке добавляем разрыхлитель, перемешиваем. Вливаем яичную смесь и замешиваем мягкое тесто. Перекладываем в форму для запекания. Формируем основание с бортиками, отставляем в сторону.
Начинка:
- В сыр добавляем яйца и перебиваем блендером. Всыпаем сахар и крахмал. Сливаем из мака воду и кладем его в творожную массу. Перемешиваем до однородности.
- Выкладываем начинку на основание, выравниваем и отправляем в разогретую духовку до 165-170°, примерно на 40-50 минут.
- После выпечки лучше будет, если пирог настоится в холодильнике, так будет вкуснее.