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Їжа

Ідеально до чаю: простий рецепт макового чізкейку (відео)

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Фото: Instagram @sladko_bezcaxapa55 | Маковий чізкейк

Такий рецепт — справжня знахідка для любителів макової випічки.

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Випікати чізкейк потрібно в духовці, сирне суфле після випікання не тріскається і не дуже опадає. Після остигання добре тримає форму. Чізкейк можна прикрасити за вашим бажанням, наприклад, ягодами, м'ятою, фруктами. Такий десерт ідеально підійде для домашнього чаювання чи святкового столу.

Складові:

Основа:

  • Яйце — 1,5 шт
  • Цукор — 75 гр.
  • Вершкове масло — 150 гр.
  • Борошно — 330 гр.
  • Розпушувач – 1,5 ч.л.

Начинка:

  • Мак — 150 гр.
  • Кисломолочний сир — 700 гр.
  • Яйця — 3 шт
  • Цукор — 200 гр.
  • Крохмаль — 3 ст.л.
  • Ванільний цукор — за бажанням

Спосіб приготування:

  • Заливаємо окропом мак, перемішуємо, залишаємо на 20-40 хвилин.
  • Щоб взяти 1.5 яйця, потрібно збити одне яйце і половину від цього додати до яйця.
  • До яєць додаємо цукор, перемішуємо.
  • Розтоплюємо масло і вливаємо його в яєчно-цукрову суміш.
  • До борошна додаємо розпушувач, перемішуємо. Вливаємо яєчну суміш та замішуємо м'яке тісто. Перекладаємо у форму для запікання. Формуємо основу з бортиками, відставляємо убік.

Начинка:

  • У сир додаємо яйця та перебиваємо блендером. Всипаємо цукор та крохмаль. Зливаємо з маку воду і кладемо його у сирну масу. Перемішуємо до однорідності.
  • Викладаємо начинку на основу, вирівнюємо і відправляємо в розігріту духовку до 165-170 ° приблизно на 40-50 хвилин.
  • Після випікання краще буде, якщо пиріг настоїться в холодильнику, так буде смачніше.

Нагадаємо, покроковий рецепт чізкейку "Мохіто" без випічки.