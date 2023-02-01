Їжа
Ідеально до чаю: простий рецепт макового чізкейку (відео)
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Такий рецепт — справжня знахідка для любителів макової випічки.
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Випікати чізкейк потрібно в духовці, сирне суфле після випікання не тріскається і не дуже опадає. Після остигання добре тримає форму. Чізкейк можна прикрасити за вашим бажанням, наприклад, ягодами, м'ятою, фруктами. Такий десерт ідеально підійде для домашнього чаювання чи святкового столу.
Складові:
Основа:
- Яйце — 1,5 шт
- Цукор — 75 гр.
- Вершкове масло — 150 гр.
- Борошно — 330 гр.
- Розпушувач – 1,5 ч.л.
Начинка:
- Мак — 150 гр.
- Кисломолочний сир — 700 гр.
- Яйця — 3 шт
- Цукор — 200 гр.
- Крохмаль — 3 ст.л.
- Ванільний цукор — за бажанням
Спосіб приготування:
- Заливаємо окропом мак, перемішуємо, залишаємо на 20-40 хвилин.
- Щоб взяти 1.5 яйця, потрібно збити одне яйце і половину від цього додати до яйця.
- До яєць додаємо цукор, перемішуємо.
- Розтоплюємо масло і вливаємо його в яєчно-цукрову суміш.
- До борошна додаємо розпушувач, перемішуємо. Вливаємо яєчну суміш та замішуємо м'яке тісто. Перекладаємо у форму для запікання. Формуємо основу з бортиками, відставляємо убік.
Начинка:
- У сир додаємо яйця та перебиваємо блендером. Всипаємо цукор та крохмаль. Зливаємо з маку воду і кладемо його у сирну масу. Перемішуємо до однорідності.
- Викладаємо начинку на основу, вирівнюємо і відправляємо в розігріту духовку до 165-170 ° приблизно на 40-50 хвилин.
- Після випікання краще буде, якщо пиріг настоїться в холодильнику, так буде смачніше.