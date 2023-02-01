Ідеально до чаю: простий рецепт макового чізкейку (відео)

Такий рецепт — справжня знахідка для любителів макової випічки.

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Випікати чізкейк потрібно в духовці, сирне суфле після випікання не тріскається і не дуже опадає. Після остигання добре тримає форму. Чізкейк можна прикрасити за вашим бажанням, наприклад, ягодами, м'ятою, фруктами. Такий десерт ідеально підійде для домашнього чаювання чи святкового столу.

Складові:

Основа:

Яйце — 1,5 шт

Цукор — 75 гр.

Вершкове масло — 150 гр.

Борошно — 330 гр.

Розпушувач – 1,5 ч.л.

Начинка:

Мак — 150 гр.

Кисломолочний сир — 700 гр.

Яйця — 3 шт

Цукор — 200 гр.

Крохмаль — 3 ст.л.

Ванільний цукор — за бажанням

Спосіб приготування:

Заливаємо окропом мак, перемішуємо, залишаємо на 20-40 хвилин.

Щоб взяти 1.5 яйця, потрібно збити одне яйце і половину від цього додати до яйця.

До яєць додаємо цукор, перемішуємо.

Розтоплюємо масло і вливаємо його в яєчно-цукрову суміш.

До борошна додаємо розпушувач, перемішуємо. Вливаємо яєчну суміш та замішуємо м'яке тісто. Перекладаємо у форму для запікання. Формуємо основу з бортиками, відставляємо убік.

Начинка:

У сир додаємо яйця та перебиваємо блендером. Всипаємо цукор та крохмаль. Зливаємо з маку воду і кладемо його у сирну масу. Перемішуємо до однорідності.

Викладаємо начинку на основу, вирівнюємо і відправляємо в розігріту духовку до 165-170 ° приблизно на 40-50 хвилин.

Після випікання краще буде, якщо пиріг настоїться в холодильнику, так буде смачніше.

Нагадаємо, покроковий рецепт чізкейку "Мохіто" без випічки.