Десерт без выпекания. Рецепт торта с крекером и фруктами

Такой десерт вы наверняка часто кушали в детстве.

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Очень вкусный тортик с фруктами и крекером. У этого десерта много преимуществ. Это и простота приготовления, и то, что всем торт понравится, и готовить его можно в любое время года. Фрукты можно добавлять разные по вашему вкусу.

Ингредиенты:

Сметана 15% — 500 г

Сахарная пудра — 100 г

Щепотка ванилина

Крекер — 200 г

Бананы — 2 шт.

Киви — 2 шт.

Желатин — 15 г

Способ приготовления:

Желатин заливаем водой комнатной температуры и оставляем на 10-15 мин набухать.

Сметану смешиваем с сахарной пудрой и щепоткой ванилина (можно добавить пакетик ванильного сахара). Вливаем растопленный желатин (растопите его на водяной бане или в микроволновке, не доводя до кипения). Хорошо перемешиваем.

Далее добавляем крекер и фрукты, нарезанные маленькими кубиками. Рекомендуем крекер именно "Хрустик с маком", он идеально подходит для этого рецепта.

Перемешиваем и перекладываем в форму, застеленную пищевой пленкой. Разравниваем и сверху также заворачиваем пленкой.

Отправляем в холодильник до застывания. Когда десерт застынет, его необходимо перевернуть. Сверху можно присыпать какао или тертым шоколадом.

Напомним, простой рецепт макового чизкейка.