Еда
Десерт без выпекания. Рецепт торта с крекером и фруктами
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Такой десерт вы наверняка часто кушали в детстве.
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Очень вкусный тортик с фруктами и крекером. У этого десерта много преимуществ. Это и простота приготовления, и то, что всем торт понравится, и готовить его можно в любое время года. Фрукты можно добавлять разные по вашему вкусу.
Ингредиенты:
- Сметана 15% — 500 г
- Сахарная пудра — 100 г
- Щепотка ванилина
- Крекер — 200 г
- Бананы — 2 шт.
- Киви — 2 шт.
- Желатин — 15 г
Способ приготовления:
- Желатин заливаем водой комнатной температуры и оставляем на 10-15 мин набухать.
- Сметану смешиваем с сахарной пудрой и щепоткой ванилина (можно добавить пакетик ванильного сахара). Вливаем растопленный желатин (растопите его на водяной бане или в микроволновке, не доводя до кипения). Хорошо перемешиваем.
- Далее добавляем крекер и фрукты, нарезанные маленькими кубиками. Рекомендуем крекер именно "Хрустик с маком", он идеально подходит для этого рецепта.
- Перемешиваем и перекладываем в форму, застеленную пищевой пленкой. Разравниваем и сверху также заворачиваем пленкой.
- Отправляем в холодильник до застывания. Когда десерт застынет, его необходимо перевернуть. Сверху можно присыпать какао или тертым шоколадом.
Напомним, простой рецепт макового чизкейка.