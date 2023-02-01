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Десерт без випікання. Рецепт торта з крекером та фруктами

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Фото: Скриншот

Такий десерт ви напевно часто їли у дитинстві.

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Дуже смачний тортик з фруктами та крекером. Цей десерт має багато переваг. Це і простота приготування, і те, що торт всім сподобається, і готувати його можна в будь-яку пору року. Фрукти можна додавати різні на ваш смак.

Складові:

  • Сметана 15% — 500 г
  • Цукрова пудра — 100 г
  • Дрібка ваніліну
  • Крекер — 200 г
  • Банани — 2 шт.
  • Ківі — 2 шт.
  • Желатин — 15 г

Спосіб приготування:

  • Желатин заливаємо водою кімнатної температури та залишаємо на 10-15 хв набухати.
  • Сметану змішуємо з цукровою пудрою та щіпкою ваніліну (можна додати пакетик ванільного цукру). Вливаємо розтоплений желатин (розтопіть його на водяній бані або в мікрохвильовій печі, не доводячи до кипіння). Добре перемішуємо.
  • Далі додаємо крекер та фрукти, нарізані маленькими кубиками. Рекомендуємо крекер "Хрустик з маком", він ідеально підходить для цього рецепту.
  • Перемішуємо та перекладаємо у форму, застелену харчовою плівкою. Розрівнюємо і зверху також загортаємо плівкою.
  • Відправляємо у холодильник до застигання. Коли десерт застигне, його потрібно перевернути. Зверху можна присипати какао чи тертим шоколадом.

Нагадаємо, простий рецепт макового чізкейку.