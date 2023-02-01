Їжа
Десерт без випікання. Рецепт торта з крекером та фруктами
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Такий десерт ви напевно часто їли у дитинстві.
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Дуже смачний тортик з фруктами та крекером. Цей десерт має багато переваг. Це і простота приготування, і те, що торт всім сподобається, і готувати його можна в будь-яку пору року. Фрукти можна додавати різні на ваш смак.
Складові:
- Сметана 15% — 500 г
- Цукрова пудра — 100 г
- Дрібка ваніліну
- Крекер — 200 г
- Банани — 2 шт.
- Ківі — 2 шт.
- Желатин — 15 г
Спосіб приготування:
- Желатин заливаємо водою кімнатної температури та залишаємо на 10-15 хв набухати.
- Сметану змішуємо з цукровою пудрою та щіпкою ваніліну (можна додати пакетик ванільного цукру). Вливаємо розтоплений желатин (розтопіть його на водяній бані або в мікрохвильовій печі, не доводячи до кипіння). Добре перемішуємо.
- Далі додаємо крекер та фрукти, нарізані маленькими кубиками. Рекомендуємо крекер "Хрустик з маком", він ідеально підходить для цього рецепту.
- Перемішуємо та перекладаємо у форму, застелену харчовою плівкою. Розрівнюємо і зверху також загортаємо плівкою.
- Відправляємо у холодильник до застигання. Коли десерт застигне, його потрібно перевернути. Зверху можна присипати какао чи тертим шоколадом.
Нагадаємо, простий рецепт макового чізкейку.