Сочные и пышные. Рецепт вкусных беляшей с мясом

Если приготовить беляши по этому рецепту, то они будут вкусными и на следующий день. Но, скорей всего, вы съедите их сразу.

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Классические беляши с мясом – это вкусный сытный перекус. Сочетание пышного дрожжевого теста и сочной начинки – всегда к месту. А еще их очень просто готовить.

Для начинки лучше брать фарш из свинины с говядиной, тогда беляши гарантированно получатся в меру жирными и очень вкусными.

Беляши с мясом.

Ингредиенты:

Для теста:

Мука – три стакана;

Дрожжи сухие быстродействующие — 7 гр;

Сахар — 1 ст. л.;

Соль — 1 ч. л.;

Вода — 300 мл;

Масло растительное — 50 мл;

Для начинки:

Фарш — 300 г

Одна луковица;

Холодная вода — 100 мл

Соль, черный молотый перец.

Для начала приготовьте тесто, ведь дрожжевому тесту всегда нужно отстояться, чтобы подняться. Смешайте в миске дрожжи, сахар, соль и теплую воду. Помните, вода должна быть приятно теплой, чтобы дрожжи "заработали", в слишком горячей воде они просто погибнут.

Добавьте немного муки, перемешайте и оставьте в теплом месте минут на двадцать. Когда опара увеличится в объеме и на ее поверхности появятся пузырьки, Добавьте растительное масло и остальную муку. Замесите мягкое и слегка липнущее к рукам тесто. Чтобы этого избежать – просто смажьте руки растительным маслом. Замесив тесто – положите его в миску, накройте и уберите в теплое место на час.

Пока тесто поднимается, приготовьте начинку. Лук очистите и очень мелко порежьте, или даже измельчите в блендере. Смешайте фарш с луком, посолите, поперчите и добавьте холодную воду. Тогда начинка в беляшах будет сочной.

Когда тесто поднимется, достаньте его из миски и разделите на равные порции. Обычно их получается 15 из этого количества теста, скатайте в шарики и оставьте еще минут на 15.

После разминайте каждый шарик в лепешку, выкладывайте начинку, защипывайте края теста и формируйте круглый пирожок. Жарьте беляши в большом количестве растительного масла примерно по пять минут с каждой стороны.

Готовые беляши выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.

Также из дрожжевого теста вы можете приготовить вкуснейшие пирожки с начинкой из куриной печени.