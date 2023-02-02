Соковиті та пишні. Рецепт смачних біляшів з м'ясом

Якщо приготувати біляші за цим рецептом, то вони будуть смачними й наступного дня. Але, найімовірніше, ви з'їсте їх одразу.

Related video

Класичні біляші з м'ясом — це смачний ситний перекус. Поєднання пишного дріжджового тіста і соковитої начинки завжди до місця. А ще їх дуже легко готувати.

Для начинки краще брати фарш зі свинини з яловичиною, тоді біляші гарантовано вийдуть в міру жирними та дуже смачними.

Біляші з м'ясом.

Складові:

Для тіста:

Борошно — три склянки;

Дріжджі сухі швидкодіючі — 7 г;

Цукор — 1 ст. л.;

Сіль — 1 ч. л.;

Вода — 300 мл;

Олія — 50 мл;

Для начинки:

Фарш — 300 г

Одна цибулина;

Холодна вода — 100 мл

Сіль, чорний мелений перець.

Для початку приготуйте тісто, адже дріжджовому тісту завжди потрібно відстоятися, щоб піднятися. Змішайте в мисці дріжджі, цукор, сіль та теплу воду. Пам'ятайте, вода має бути приємно теплою, щоб дріжджі "заробили", у надто гарячій воді вони просто загинуть.

Додати трохи борошна, перемішати і залишити в теплому місці хвилин на двадцять. Коли опара збільшиться в обсязі і на її поверхні з'являться бульбашки, додайте олію та інше борошно. Замісіть м'яке тісто, що злегка липне до рук. Щоб цього уникнути — просто змастіть руки олією. Замісивши тісто — покладіть його в миску, накрийте та приберіть у тепле місце на годину.

Поки тісто піднімається, приготуйте начинку. Цибулю очистіть і дуже дрібно поріжте, або навіть подрібніть у блендері. Змішайте фарш із цибулею, посоліть, поперчіть і додайте холодну воду. Тоді начинка в біляшах буде соковитою.

Коли тісто підніметься, дістаньте його з миски та розділіть на рівні порції. Зазвичай їх виходить 15 із цієї кількості тіста, скачайте в кульки та залиште ще хвилин на 15.

Після розминайте кожну кульку в коржик, викладайте начинку, защипуйте краї тіста і формуйте круглий пиріжок. Смажте біляші у великій кількості олії приблизно по п'ять хвилин з кожного боку.

Готові біляші викладайте на паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру.

Також із дріжджового тіста ви можете приготувати найсмачніші пиріжки з начинкою з курячої печінки.