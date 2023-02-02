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Еда

Вкусная паста "Орзо" с грибами и курицей в томатно-сливочном соусе

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Фото: Instagram @stanishevska | Паста "Орзо"

Удивите домашних блюдом из рисовидной итальянской пасты орзо и любимых грибов.

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На вид и по способу приготовления это блюдо очень напоминает ризотто. Но на самом деле оно из орзо – разновидности пасты, похожей на крупный рис. Если вы любитель ризотто, то орзо наверняка станет вашим фаворитом. Времени на приготовление нужно мало, а в результате вы получите необычный вид блюда и отличный вкус.

Данный рецепт рассчитан на две персоны.

Ингредиенты:

  • Шампиньоны – 200 гр
  • Куриное филе – 200 гр
  • Томатное пюре – 60 гр
  • Сливки 20% или 33% – 130 мл
  • Сухой базилик и орегано – 1 ч.л.
  • Паста "Орзо" – 150 гр
  • Смесь перцев – по вкусу
  • Соль — по вкусу

Способ приготовления:

Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла и обжарьте на нем мелко нарезанные грибы.Убираем с огня.

Там же подсаливаем и обжариваем куриное филе до золотистого цвета, возвращаем грибы, добавляем томатное пюре, сливки, специи, перемешиваем и тушим еще 5 минут.

Отварную пасту кладем в сковороду к курице и грибам. Перемешиваем и убираем с огня.

Подавайте блюдо к столу горячим. Приятного аппетита!

Напомним, необычный рецепт пасты с кешью и халапеньо.