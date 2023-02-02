Вкусная паста "Орзо" с грибами и курицей в томатно-сливочном соусе
Удивите домашних блюдом из рисовидной итальянской пасты орзо и любимых грибов.
На вид и по способу приготовления это блюдо очень напоминает ризотто. Но на самом деле оно из орзо – разновидности пасты, похожей на крупный рис. Если вы любитель ризотто, то орзо наверняка станет вашим фаворитом. Времени на приготовление нужно мало, а в результате вы получите необычный вид блюда и отличный вкус.
Данный рецепт рассчитан на две персоны.
Ингредиенты:
- Шампиньоны – 200 гр
- Куриное филе – 200 гр
- Томатное пюре – 60 гр
- Сливки 20% или 33% – 130 мл
- Сухой базилик и орегано – 1 ч.л.
- Паста "Орзо" – 150 гр
- Смесь перцев – по вкусу
- Соль — по вкусу
Способ приготовления:
Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла и обжарьте на нем мелко нарезанные грибы.Убираем с огня.
Там же подсаливаем и обжариваем куриное филе до золотистого цвета, возвращаем грибы, добавляем томатное пюре, сливки, специи, перемешиваем и тушим еще 5 минут.
Отварную пасту кладем в сковороду к курице и грибам. Перемешиваем и убираем с огня.
Подавайте блюдо к столу горячим. Приятного аппетита!