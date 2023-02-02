Смачна паста "Орзо" з грибами та куркою у томатно-вершковому соусі

Здивуйте домашніх стравою з рисоподібної італійської пасти орзо та улюблених грибів.

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На вигляд і за способом приготування ця страва дуже нагадує ризото. Але насправді вона з орзо — різновиду пасти, схожої на рис. Якщо ви любитель ризото, то орзо, напевно, стане вашим фаворитом. Часу на приготування потрібно мало, а зрештою ви отримаєте незвичайний вид страви та чудовий смак.

Цей рецепт розрахований на дві персони.

Інгредієнти:

печериці — 200 г;

куряче філе — 200 г;

томатне пюре — 60 г;

вершки 20% або 33% — 130 мл;

сухий базилік та орегано — 1 ч. л.;

паста "Орзо" — 150 г;

суміш перців — за смаком;

сіль за смаком.

Спосіб приготування:

Розігрійте сковороду з невеликою кількістю рослинної олії та обсмажте на ній дрібно нарізані гриби. Прибираємо з вогню.

Там же підсолюємо й обсмажуємо куряче філе до золотистого кольору, повертаємо гриби, додаємо томатне пюре, вершки, спеції, перемішуємо та тушкуємо ще 5 хвилин.

Відварену пасту кладемо в сковороду до курки та грибів. Перемішуємо та прибираємо з вогню.

Подавайте страву до гарячого столу. Смачного!

Нагадаємо, незвичайний рецепт пасти з кеш'ю та халапеньо.