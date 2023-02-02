Смачна паста "Орзо" з грибами та куркою у томатно-вершковому соусі
Здивуйте домашніх стравою з рисоподібної італійської пасти орзо та улюблених грибів.
На вигляд і за способом приготування ця страва дуже нагадує ризото. Але насправді вона з орзо — різновиду пасти, схожої на рис. Якщо ви любитель ризото, то орзо, напевно, стане вашим фаворитом. Часу на приготування потрібно мало, а зрештою ви отримаєте незвичайний вид страви та чудовий смак.
Цей рецепт розрахований на дві персони.
Інгредієнти:
- печериці — 200 г;
- куряче філе — 200 г;
- томатне пюре — 60 г;
- вершки 20% або 33% — 130 мл;
- сухий базилік та орегано — 1 ч. л.;
- паста "Орзо" — 150 г;
- суміш перців — за смаком;
- сіль за смаком.
Спосіб приготування:
Розігрійте сковороду з невеликою кількістю рослинної олії та обсмажте на ній дрібно нарізані гриби. Прибираємо з вогню.
Там же підсолюємо й обсмажуємо куряче філе до золотистого кольору, повертаємо гриби, додаємо томатне пюре, вершки, спеції, перемішуємо та тушкуємо ще 5 хвилин.
Відварену пасту кладемо в сковороду до курки та грибів. Перемішуємо та прибираємо з вогню.
Подавайте страву до гарячого столу. Смачного!