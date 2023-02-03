Оригинальный рецепт торта Наполеон с шоколадным кремом от Евгения Клопотенко

Шеф-повар предлагает по-новому взглянуть на классический рецепт.

Related video

Торт Наполеон точно является одним из самых популярных десертов. Вариантов его приготовления очень много. И каждый кулинар старается добавить в рецепт что-то от себя, чтобы Наполеон стал еще вкуснее, хотя и кажется, что это невозможно.

История происхождения этого торта загадочна, как история его названия. Но во Франции схожий торт известен под названием мильфей, что дословно переводится, как "тысяча слоев".

Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко предлагает приготовить торт Наполеон с чудесным шоколадным кремом.

Торт Наполеон с шоколадным кремом

Ингредиенты:

Пресное бездрожжевое слоеное тесто – 1 кг;

Для шоколадного крема:

Молоко – 1 литр;

Мука – 150 гр;

6 желтков;

Сахар – 300 гр;

Сливочное масло – 300 гр;

Черный шоколад – 200 гр.

Для своего рецепта шеф-повар предлагает использовать готовое слоеное тесто. Это значительно ускорит процесс приготовления и будет вкусно все равно. Просто нужно разрезать слоеное тесто на 8 квадратов, немного их раскатать и выпекать в разогретой духовке в течение 10 минут.

А потом приступать к приготовлению шоколадного крема. Молоко перелейте в сотейник, добавьте 150 грамм сахара и грейте на небольшом огне, пока над молоком не появится пар. Уберите сотейник с плиты.

Отделите белки от желтков. К желткам добавьте остаток сахара, всыпьте муку и хорошо разотрите смесь венчиком.

Влейте к яичным желткам примерно половину теплого молока. Перемешайте венчиком, чтобы масса стала однородной. Потом вылейте в миску все молоко, перемешайте венчиком и вылейте весь будущий крем в сотейник обратно. Поставьте его на средний огонь и заваривайте крем, пока он не загустеет. Важно постоянно мешать смесь венчиком, чтобы она не пригорела.

Перелейте крем в миску, быстро добавьте 200 г сливочного масла, порезанного кубиками и энергично мешайте, пока масло не растает.

Черный шоколад поломайте кусочками и добавьте к крему. Мешайте, пока весь шоколад не растает и крем не станет гладким и однородным. Готовый крем накройте пищевой пленкой так, чтобы она касалась его поверхности. Это нужно, чтобы крем не обветривался. Поставьте крем в холодильник на час.

Коржи перемазывайте кремом, когда они полностью остынут. Последний корж оставьте, чтобы его потом поломать и крошками присыпать ваш наполеон сверху, придав ему завершенный вид. Уже готовый торт должен постоять в холодильнике хотя бы четыре часа.

Также вы можете приготовить торт Наполеон с изысканным апельсиновым кремом.