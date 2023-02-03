Оригінальний рецепт торта Наполеон із шоколадним кремом від Євгена Клопотенка

Шеф-кухар пропонує по-новому подивитись на класичний рецепт.

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Торт Наполеон є одним із найпопулярніших десертів. Варіантів його приготування дуже багато. І кожен кулінар намагається додати в рецепт щось від себе, щоб Наполеон став ще смачнішим, хоч і здається, що це неможливо.

Історія походження цього торта загадкова, як й історія його назви. Але у Франції подібний торт відомий під назвою мільфей, що буквально перекладається, як "тисяча шарів".

Відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко пропонує приготувати торт Наполеон із чудовим шоколадним кремом.

Торт Наполеон із шоколадним кремом

Інгредієнти:

прісне бездріжджове листкове тісто – 1 кг;

Для шоколадного крему:

молоко — 1 л;

борошно — 150 г;

6 жовтків;

цукор — 300 г;

вершкове масло — 300 г;

чорний шоколад — 200 г.

Для свого рецепту шеф-кухар пропонує використовувати готове листкове тісто. Це значно прискорить процес приготування і буде смачно все одно. Просто потрібно розрізати листкове тісто на 8 квадратів, трохи розкатати і випікати в розігрітій духовці протягом 10 хвилин.

А потім починати приготування шоколадного крему. Молоко перелийте в сотейник, додайте 150 г цукру і грійте на невеликому вогні, поки над молоком не з'явиться пара. Приберіть сотейник із плити.

Відокремте білки від жовтків. До жовтків додайте залишок цукру, всипте борошно і добре розітріть суміш вінчиком.

Влийте до яєчних жовтків приблизно половину теплого молока. Перемішайте вінчиком, щоб маса стала однорідною. Потім вилийте в миску все молоко, перемішайте вінчиком і вилийте весь майбутній крем у сотейник назад. Поставте його на середній вогонь і заварюйте крем, доки він не загусне. Важливо постійно заважати суміш вінчиком, щоб вона не пригоріла.

Перелийте крем у миску, швидко додайте 200 г вершкового масла, порізаного кубиками й енергійно мішайте, поки масло не розтане.

Чорний шоколад поламайте шматочками та додайте в крем. Мішайте, поки шоколад не розтане і крем не стане гладким та однорідним. Готовий крем накрийте харчовою плівкою так, щоб вона торкалася його поверхні. Це потрібно, щоб крем не обвітрювався. Поставте крем у холодильник на годину.

Коржі перемазуйте кремом, коли вони повністю охолонуть. Останній корж залиште, щоб його потім поламати та крихтами присипати ваш наполеон зверху, надавши йому завершеного вигляду. Вже готовий торт має постояти у холодильнику хоча б чотири години.

Також ви можете приготувати торт Наполеон із вишуканим апельсиновим кремом.