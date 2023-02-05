Полезная заготовка. Как приготовить вкусную тушенку в духовке

Тушенку можно сделать из любого мяса, главное подобрать правильные специи.

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Тушенка – это полезная мясная заготовка, особенно в нынешних условиях. Она долго хранится, ее можно добавить к любому гарниру и ее несложно готовить.

Главное подобрать специи к мясу. К говяжьей хорошо подходят черный и душистый перец с лавровым листом, также можно добавить такую экзотическую специю, как бадьян. Если готовите тушенку из баранины – то к ней подойдет можжевельник и зира, а к свиной кроме перца подойдет также кардамон. К куриной тушенке также подойдут душистый перец горошком и черный перец.

Тушенка из свинины

Ингредиенты:

свинина – 1 кг;

Соль, черный перец горошком, душистый перец, лавровый лист, гвоздика.

Для тушенки лучше брать окорок, лопатку, словом части туши с жирком. Режем мясо на порционные куски и укладываем на дно казана, или большой кастрюли поверх слоя специй: черного перца горошком, душистого перца, лаврового листа и гвоздики.

Самые жирные кусочки укладываем на дно, чтобы они первыми пустили жир, поверх слой специй Последний слой мяса только солим. Закрываем крышкой, ставим в духовку, разогретую до умеренной температуры и тушим около четырех часов. После этого срока достаем кастрюлю из духовки, перемешиваем, пробуем, хватает ли соли. И возвращаем в духовку еще на четыре часа.

После укладываем в банки доверху, накрываем, или закатываем простерилизованными в кипятке крышками.

В конце нужно простерилизовать готовые банки с тушенкой. На дно кастрюли положите полотенце. Банки надо поставить в кастрюлю с водой крышками вверх (чтобы вода доходила почти до середины банок), накрыть крышкой, довести воду до кипения, убавить огонь и подождать полчаса. Вода кипеть не должна, иначе закипит и содержимое банок.

Затем надо достать готовые банки с тушенкой. Крышки чуть-чуть вздулись из-за внутреннего давления, так что их надо перевернуть вверх дном, поставить на твердую поверхность и укутать полотенцем, чтобы они медленнее остывали.

Полностью остывшие банки с тушенкой лучше хранить в холодильнике, но там они будут хранится долгие месяцы.

А из свиного окорока в духовке также можно приготовить простое и очень вкусное блюдо: запеченный окорок со специями. Оно идеально подойдет для праздничного стола.