Просто и вкусно. Рецепт запеченного окорока

Очевидно, что на праздничном столе должно быть центральное блюдо. И хорошо, когда это большой и сочный кусок мяса.

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Многие опасаются запекать мясо, боясь, что оно получится суховатым, или пресным. Но в этом нет ничего сложного. Потребуется только духовка, мясо и около двух часов на готовку.

Вкусный запеченный окорок получится, если соблюдать несколько простых правил.

Запеченный окорок

Ингредиенты

Свиной окорок — 1,5 кг;

Чеснок – 4 головки;

Оливковое масло, тимьян, лавровый лист, соль, молотый черный перец.

Смешайте в мисочке оливковое масло молотый перец и соль. Натрите этой смесью окорок и оставьте минут на десять.

После возьмите кулинарную нить и обвяжите ею окорок, чтобы он сохранял форму при запекании. Под нить затолкайте веточки тимьяна и лавровый лист. Обычно на это уходит восемь листиков.

Разогрейте духовку до 200 градусов, положите окорок на противень, обложив его головками чеснока. Накройте фольгой и запекайте минут сорок.

После фольгу снимите и запекайте уже без нее. Кусок мяса такого размера обычно запекается около часа, или час с половиной.

Печеный чеснок подавайте на гарнир.

Также к мясу можно приготовить чесночный соус. Смешайте печеный чеснок с оливковым маслом, лимонный сок, мелко нарубленную петрушку и соль.

Также вы можете приготовить запеченную буженину с яблоками и сухофруктами. Это займет немного больше времени и для мяса придется приготовить маринад, но результат того стоит.

А идеальным гарниром к мясу станет правильно запеченный картофель. Чтобы он получился ароматным и с пикантной корочкой, его потребуется предварительно слегка отварить.