Идеальный праздничный гарнир. Как правильно запечь картошку в духовке

Когда главным блюдом выбрано мясное блюдо, к нему полагается достойный гарнир.

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На праздничном столе обычно всегда есть основное блюдо, и обычно это мясо, птица, или рыба. К нему, очевидно, требуется достойный гарнир. И запеченный картофель подойдет как нельзя лучше.

И если соблюдать несколько простых правил, то из простой картошки получится блюдо ресторанного уровня, которое вы наверняка захотите приготовить и после, не только на праздник.

Запеченный картофель

Ингредиенты:

Картофель – 1 кг;

Несколько веточек розмарина;

Чеснок – пять зубчиков;

Соль, оливковое масло, топленое масло.

Для начала, нужно выбрать правильную картошку: с высоким содержанием крахмала. Чем больше крахмала, тем меньше влаги в мякоти — такая картошка в духовке получается рассыпчатой и нежной. Ее обычно еще называют "картофель для жарки".

Чистить ее мы не будем, так что выбирайте картошечку без видимых повреждений. И нарезать ее нужно на одинаковые дольки, чтобы все они готовились одновременно и не подгорали.

Сначала моем и режем картошку на дольки. Джейми Оливер считает, что идеальный размер: с четверть куриного яйца.

Картофель надо слегка приварить. Для этого складываем его в кастрюлю с подсоленной водой и варим около семи минут после закипания, до полуготовности.

Воду сливаем, кастрюлю с картошкой накрываем крышкой и ставим обратно на самый маленький огонь минут на пять, чтобы удалить всю жидкость. Потом пару раз встряхиваем, чтобы ломтики покрылись крахмалом.

Далее застилаем противень пергаментом, смешиваем на нем две столовые ложки топленого масла и две ложки оливкового. В принципе, можно обойтись одним оливковым. Зубчики чеснока давим плоской стороной ножа прямо в кожуре и кладем на противень, туда же отправляем и веточки розмарина. Слегка разогреваем противень и выкладываем картошку. Печем при 200 градуса около получаса, переворачивая пару раз, чтобы он пропекался равномерно и забирал в себя ароматы чеснока и розмарина.

Перед подачей посыпаем крупной солью. Чеснок и розмарин выбрасываем.

К такому картофелю идеально подойдет запеченное в духовке мясо. Как приготовить на праздничный стол ароматную свинину Фокус рассказывал ранее. Это простой рецепт очень вкусного блюда.